Le groupe toulousain Cargo, toujours à flot !

Tout va bien pour Cargo. Le groupe toulousain, leader de l’équipement de la maison, poursuit sa croissance. Au travers de ses quinze filiales, parmi lesquelles la chaîne de magasins de décoration Centrakor, le prestataire logistique Cargolog ou encore Roldan, spécialiste des box présentoirs avec reprise des invendus, l’entreprise se positionne comme un acteur majeur de la grande distribution non alimentaire. « Étant à la fois importateurs et distributeurs, nous avons plusieurs leviers, ce qui nous a permis de conserver une certaine stabilité », explique Mathilde Joussaume, responsable du recrutement. L’expansion du groupe continue via l’ouverture de nouveaux points de vente. Et les services ont besoin de s’étoffer.

« Une entreprise accessible, qui se porte bien et évolue positivement »

Toutes les fonctions support sont regroupées au siège, à Toulouse avec une quarantaine de postes ouverts, principalement en informatique, finance, marketing et qualité. Pour les filiales, les besoins se font sentir dans les services achats et comptabilité, ainsi qu’en magasin sur tous les niveaux : employé, adjoint et directeur. Enfin, les services transport et logistique embauchent de façon régulière.

Même si le groupe compte 2800 collaborateurs, Mathilde Joussaume souligne « le côté familial » qui perdure. Les plus petites filiales ne comptent que quelques dizaines de salariés, offrant une large polyvalence dans les missions. Pour attirer ses nouvelles recrues, l’entreprise s’attache aussi à leur proposer « de belles perspectives d’évolution » et de bonnes conditions de travail. Des travaux sont en cours au siège pour agrandir les bureaux et ajouter une salle de sport. Et dans cette organisation « très opérationnelle », le diplôme n’est pas un prérequis. La responsable cherche avant tout des qualités : participer au collectif, apporter ses idées et aimer travailler en équipe sont des points essentiels pour s’épanouir chez Cargo.

