Le campus HEP va réunir cinq écoles à Toulouse

Le Campus HEP, pour humanisme, entrepreneuriat, et professionnalisme, ouvrira ses portes le 7 septembre prochain, dans le quartier des Septs-Deniers. Il regroupe cinq écoles du réseau Compétences et développement dans des murs communs. À l’Idrac, école de commerce implantée à Toulouse depuis 2004, l’Ifag installée à Labège depuis 1974, et Wis, qui se dédie à l’expertise digitale, viennent s’ajoutent deux nouvelles venues dans l’écosystème toulousain. L’Epsi, déjà présente à Montpellier, s’installe à Toulouse pour répondre à la demande des entreprises. Et l’ESCD 3A, spécialisée dans l’économie sociale et solidaire ou la RSE, y ouvre un Bac +4.

Tous ces établissements sont réunis sur un campus de 1300 m2, qui proposera des formations allant du Bac au Bac +5, avec un accent mise sur l’alternance dans les cursus ; 60% d’entre eux seront proposés par ce biais. « Nous entendons ainsi répondre aux exigences de professionnalisation des employeurs et aux envies des jeunes qui en font de plus en plus la demande à partir de la troisième année », note Stéphane Moiroud, le directeur de l’Idrac. Le campus accueillera plus de 500 élèves pour sa première rentrée, et est en capacité d’en compter jusqu’à 1000. « Avec nos écoles complémentaires, notre objectif est de coller à 100% aux besoins en compétences des entreprises », ajoute Mélanie Hamon, la directrice d’Epsi-Wis. Le campus HEP proposera d’ailleurs des formations sur des métiers qui connaissent aujourd’hui une forte croissance : commerciaux, managers-leaders, codeurs, experts du numérique, du digital, responsables RSE, coordinateurs de projets humanitaires, chargé de mission à l’international, etc.

Des infrastructures et des enseignements mutualisés

Ces cinq écoles se réunissent autour de valeurs communes, les trois lettres de HEP : l’humanisme, l’entrepreneuriat et le professionnalisme. Dans cette optique, chacune d’entre elles pourra piocher parmi un panel de 80 modules de formation développés autour de ces thématiques. Deux ou trois enseignements de ce type seront intégrés dans chacune de leur maquette pédagogique, selon le niveau des étudiants. « Il peut s’agir de prise de parole, de la parité homme / femme, de l’esprit critique... Des valeurs fondamentales pour notre époque », notent les directeurs des différentes écoles. En plus de cet aspect pédagogique, le campus mutualisera des espaces. Il comptera par exemple un incubateur accessible à tous les étudiants, un espace de coworking, des salles de cours modulables ou un laboratoire digital, ainsi que des installations plus ludiques, comme un terrain de pétanque un baby-foot ou une table de ping-pong.

Le campus est en ordre de marche pour ouvrir ses portes à la rentrée, mais toutes les écoles du groupe ont démontré pendant le confinement qu’elles pouvaient proposer 100% de leurs enseignements en live et à distance.

Agnès Frémiot

Sur la photo : Le campus HEP se déploiera sur 1300 m2 dans le quartier toulousain des Sept-Deniers. Crédit : DR