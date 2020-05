Lactalis poursuit ses recrutements en Occitanie

« Nous avons des besoins récurrents sur des profils qualifiés tels que les ouvriers, agents de maîtrise et cadres dans les métiers de la production, de la logistique, du transport et de la maintenance. Ces besoins étaient déjà présents avant la période de confinement », rappelle Jean-Baptiste Vallée, directeur développement RH de Lactalis. « Nous sommes conscients d’être un secteur prioritaire et essentiel dans la chaîne alimentaire de notre pays. C’est pourquoi nous avons plus que jamais besoin de poursuivre nos recrutements en CDI. »

A Rodez, Roquefort, Millau, Montauban... une trentaine de postes sont à pourvoir « dès que possible ». « L’ensemble de nos sites a mis en place toutes les mesures sanitaires de sécurité pour accueillir et protéger la santé de chaque collaborateur. Le process de recrutement actuel est simplifié avec la mise en place de rendez-vous à distance par téléphone ou visioconférence », précise par ailleurs l’entreprise. En Occitanie, les débouchés portent principalement sur les métiers de la production, de la collecte laitière et de la maintenance industrielle.

Contact : emploioccitanie@lactalis.fr