L’UIMM Occitanie enrichit son offre de formations postbac

Avec ses quatre pôles de formations situés à Beauzelle, Cambes, Baillargues et Laudun l’Ardoise, l’UIMM (Union des industries et métiers de la métallurgie) Occitanie propose une large palette de filières en apprentissage. « Nos centres de formation font référence bien au-delà de la branche métallurgie. Nous formons les apprenants aux métiers de la maintenance, aux systèmes numériques et électrotechniques, mais aussi aux métiers de l’agroalimentaire et de l’énergie... et jusqu’à aujourd’hui tous niveaux confondus, 85% de nos diplômés trouvent un job dans les six mois », pointe Christophe Abella, le directeur emploi formation de l’UIMM Occitanie.

Des ouvertures prévues pour la rentrée

Dans le contexte économique actuel largement perturbé par la crise sanitaire, l’UIMM décrit des conséquences variables selon les deux anciennes régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. « Évidemment, Toulouse et sa région sont bien plus impactées dans le secteur aéronautique que Montpellier et le Gard, et à un moment nous craignions une baisse de 40 à 50% des recrutements d’apprentis. Et bien ça ne s’est pas produit ! Nous sommes à l’équilibre », se félicite Christophe Abella.

Au niveau postbac, l’UIMM propose douze filières de BTS qui affichent toutes des taux de réussite de plus de 90%. Certaines d’entre elles, positionnées sur les métiers transverses en lien avec la maintenance industrielle, sont particulièrement demandées. « C’est le cas des BTS Assistance technique d’ingénieur (ATI) et Électrotechniques ; d’ailleurs dans cette dernière filière, nous avons même ouvert une seconde section. »

Aux premières loges pour répondre aux besoins des recruteurs industriels, l’UIMM a identifié un besoin important de jeunes technico commerciaux. Ainsi, dès la prochaine rentrée, deux BTS Technico-commercial (TC) en alternance ouvriront à Beauzelle et à Baillargues.

C’est aussi à Baillargues qu’ouvrira à la rentrée 2021 une filière de BTS Conception projet industriel (CPI) ; tandis qu’à Toulouse-Beauzelle, un BTS Conception et réalisation de système automatisé (CRCA) accueillera sa première promotion. Objectif ? Répondre aux besoins grandissants des entreprises en spécialistes de systèmes robotisés et automatisés.

Enfin l’UIMM réfléchit à l’ouverture d’un Bachelor en informatique qui ferait le trait d’union entre le BTS système numérique et l’école d’ingénieur 3IL, l’une des trois écoles d’ingénieur -avec le CESI et l’ICAM- qui entretiennent des partenariats avec l’UIMM.

Béatrice Girard

Photo Marc Josse Photographie.