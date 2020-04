L’Agefiph Occitanie lance une permanence téléphonique d’écoute

Depuis le 23 avril dernier, l’Agefiph Occitanie a mis en place un service d’écoute et de soutien psychologique à distance pour les personnes en situation de handicap, qu’elles soient en emploi, à la recherche d’un poste, travailleur indépendant, porteur d’un projet d’entreprise… et aussi de leurs proches.

Accessible pendant trois mois, il permet d’être mis en relation avec des psychologues résidant dans son département, et vise à « sécuriser la personne et son parcours vers et dans l’emploi pendant cette période de confinement et pour anticiper les conséquences qui pénaliseraient les personnes en situation de handicap pour la reprise d’activité ».

Ce service s’inscrit dans le cadre des 10 mesures exceptionnelles d’urgence que l’Agefiph a prises pour faire face à la crise sanitaire. D’autres permettent de bénéficier d’une prise en charge des surcoûts liés au télétravail, d’une une aide exceptionnelle de « Soutien à l’exploitation » ou d’un diagnostic « Soutien à la sortie de crise »pour les entrepreneurs, etc.

Service d’écoute et de soutien psychologique disponible du lundi au vendredi, de 9h à 18h, et le week-end de 15h à 18h au 0800 11 10 09 (numéro gratuit).