La première étape du JobsTIC Tour 2023 se déroulera ce jeudi 4 ami sur le campus Enova, à Labège. La journée permettra aux participants de découvrir les métiers du numérique, d’être accompagnés dans leur recherche d’emploi ou de formation, d’expérimenter certains métiers lors d’atelier, d’écouter les retours d’expériences et enfin de rencontrer les entreprises et organismes de formation présents lors d’un « speed recruit » et networking programmés en fin d’après-midi.

Plus d’infos et inscriptions ici