Innovation et international restent les deux piliers de l’Enit

L’École nationale d’ingénieurs de Tarbes (Enit) renforce encore son ambition d’être une école tournée vers l’international, notamment en passant ses filières en anglais. L’établissement compte déjà 161 partenariats avec des universités implantées dans 37 pays. « L’un des enjeux de notre école est que nos élèves acquièrent des compétences techniques dans cette langue », note Jean-Yves Fourquet, son directeur. L’Enit propose d’ailleurs un Master Industrie 4.0, dispensé entièrement en anglais en association avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA).

Une formation qui ambitionne d’accueillir aussi bien des talents nationaux qu’internationaux. « L’objectif de ce Master est de former des experts en ingénierie formés aux dernières technologies industrielles et numériques : l’Internet des objets, les systèmes cyberphysiques, l’intelligence artificielle, la fabrication additive, etc. » Très sélective, cette formation s’adresse aux titulaires d’une Licence en sciences et ne compte qu’une douzaine de places.

L’école affiche également sa volonté d’œuvrer pour l’innovation et la recherche, notamment dans le domaine des matériaux composites innovants. Elle s’est dotée d’un nouveau bâtiment de plus de 2000 m2 consacré à ces thématiques et a investi 2 millions d’euros dans des équipements dédiés.