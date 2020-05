Immobilier : La start-up Les Agences de Papa recrute massivement à Toulouse et Montpellier

La start-up niçoise les Agences de Papa entend dépoussiérer le secteur de l’immobilier en le digitalisant. Née en juillet 2019, la société démarre son déploiement national, à peine retardé de quelques mois par la crise sanitaire. « Nous souhaitons conserver les commerciaux en optimisant leur travail afin de leur faire gagner du temps », explique Frédéric Ibanez, son cofondateur. « Tout est automatisé, afin qu’ils se concentrent sur la relation client. » Ces réductions de coût permettent à la jeune pousse de proposer une commission à un tarif fixe de 2000 euros.

Pour mailler le territoire, la jeune pousse misait sur le lancement de son application en juin. Elle attendra le mois de septembre, mais l’entreprise poursuit malgré tout ses recrutements. Et alors que les instances de la profession estimaient, en avril dernier, que 3000 agences immobilières risquaient de mettre la clé sous la porte et que 20.000 emplois pourraient être détruits, la société embauche. À Toulouse et Montpellier, elle envisage de recruter entre cinquante et cent agents commerciaux et des chefs de secteur pour coordonner l’activité de chaque ville. « Nous ciblons les quinze plus grandes villes de France et nous souhaitons intégrer mille personnes pour ce démarrage », note Frédéric Ibanez.

Débutants comme experts, tous les profils sont les bienvenus

Pour les chefs de secteur, l’entreprise recherche des profils expérimentés sur le marché de l’immobilier, entre cinq et quinze ans de pratique sont requis. Ils géreront ensuite les agents commerciaux, qui seront choisis sur leur motivation et leur expérience. « Elle pèse bien évidemment dans nos choix, d’autant que nous recevons énormément de CV. Chaque profil est étudié. Nous réalisons ensuite des entretiens par visio », poursuit Frédéric Ibanez. Les agents commerciaux n’auront aucune redevance à régler au réseau et seront rémunérés à la commission générée par les ventes, partagée ensuite avec la plateforme. « Selon nos statistiques, sur dix mandats entrés, trois sont convertis », souligne le chef d’entreprise. Face à la crise, il reste optimiste sur l’avenir de son marché, même s’il envisage malgré tout un ralentissement de l’ordre de 5 à 15% selon les acteurs et les biens.

Agnès Frémiot

Sur la photo : Nicolas Fratini et Frédéric Ibanez, les cofondateurs des Agences de Papa