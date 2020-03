Il est temps de passer à table, Allforyou recrute à Toulouse !

Basé à Toulouse, le groupe Allforyou compte plusieurs restaurants dans la Ville Rose (Ma Biche sur le toit, la Compagnie Française, le Café Chouchou et le John’s Club). « Nos effectifs s’échelonnent entre 150 et 170 personnes en basse saison et 250 lorsque nos deux lieux éphémères (La Guinguette et L’Envol côté plage) sont ouverts », note Félix Fiorio, coordinateur des opérations du groupe.

Pour préparer la haute saison, mais aussi l’ouverture de ses deux nouveaux établissements toulousains, le groupe va embaucher entre 150 et 200 personnes en 2020. « Pour l’installation d’un nouvel endroit dans le centre-ville de Toulouse, nous allons embaucher une quarantaine de personnes et pour un nouveau lieu éphémère, 80. » Tous les types de profils dans les métiers de la restauration sont recherchés : commis de cuisine et de salle, serveurs, chefs de rang, barmen, économes, chefs de partie, chefs de cuisine ou managers. « La majorité des postes clés, chefs de cuisine et managers, sont pourvus, mais il reste quelques places à décrocher. Notre fourchette de rémunération va du minimum syndical à 2500 euros nets. Pour les saisonniers, les postes en CDD sont susceptibles d’évoluer en CDI. »

Un job dating en mars

Allforyou est avant tout attentif à l’état d’esprit des candidats. « Nous apprécions les personnes motivées, dynamiques et souriantes, qui refléteront l’image du groupe », indique Félix Fiorio. L’expérience demandée sera fonction des postes. « Pour les lieux éphémères, nous pouvons embaucher des étudiants pour les postes de commis. En revanche, nous exigerons de l’expérience pour notre nouveau restaurant situé sur une place prisée de Toulouse. » Les diplômes ne sont pas indispensables pour postuler, mais en posséder est cependant une valeur ajoutée. Le groupe bénéficie de son image de marque et de sa présence sur les réseaux sociaux pour attirer les profils dans un secteur où les talents se font rares. « Nous mettons aussi en place une grille salariale attractive et nous profitons de notre cadre de travail jeune, dynamique et agréable. »

Dans le courant du mois de mars, Allforyou va organiser un nouveau job dating, l’occasion de présenter les postes à pourvoir et de rencontrer les candidats. Le dernier organisé dans un restaurant du groupe avait réuni une centaine de personnes.

Agnès Frémiot

Postulez sur : www.allforyou.fr/recrutement-2

Sur la photo : L’Envol côté plage est l’un des restaurants éphémères du groupe. Photo Allforyou DR.