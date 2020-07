Formation continue : quel est le nouveau DU de Toulouse School of Management ?

Le bien être et la santé des soignants… Un sujet qui a pris tout son sens pendant la crise sanitaire.

Si le management de la qualité faisait déjà partie des programmes de Toulouse School of Management, aucun des diplômes existants ne concernait le secteur de la santé. Ce sera bientôt chose faite !

« Un nouveau Diplôme universitaire Qualité de vie au travail en santé ouvre à la rentrée, il va répondre aux besoins très spécifiques de notre secteur, en particulier la prévention des risques professionnels et la qualité de vie au travail », décrit Anne-Marie Pronost, directrice d’établissement de santé, et future responsable pédagogique du DU.

Formation courte et en alternance

Proposé uniquement en formation continue, ce cursus sera ouvert aux soignants, personnels paramédicaux et médecins travaillant en établissements de soins et en EHPAD… La première promotion devrait accueillir 25 étudiants et le recrutement est ouvert aux diplômés de niveau Bac +3 minimum, ou titulaires d’une Validation des acquis professionnels avec cinq ans d’expérience.

Particularité de ce diplôme ? Une pédagogie qui alternera cours magistraux et ateliers retours d’expériences, avec des enseignements dispensés à 80% par des professionnels du monde de la santé. « Parmi les intervenants, nous comptons des cadres responsables de qualité et de gestion des risques, des DRH, un chargé d’inspection au pôle d’inspection contrôle de l’agence régionale de santé, et 20% d’universitaires, » décrit Anne-Marie Pronost.

La formation va se dérouler sur une année, mais se concentrer sur 133 heures de cours disséminées sur 19 jours. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 11 septembre prochain.

Béatrice Girard

Inscriptions et informations par mail à : du-qvt@tsm-education.fr ou anne-marie.pronost@ut-capitole.fr

Photo Pixabay DR.