Expert-comptable : les bons comptes font les bons amis

Austère, ennuyeux, solitaire… Sur le métier d’expert comptable, les idées reçues ont la peau dure. Et sont loin du compte, à en croire Jérôme Reynis, associé chez Pôle Sud à Balma, qui conseille environ 150 entreprises de tous secteurs et de toutes tailles, et jongle chaque jour avec des problématiques variées. Pour passer de la boulangerie à l’immobilier, d’une restructuration à une levée de fonds, mieux vaut avoir une mémoire à tiroirs mais pas besoin d’être un cador en mathématiques : « il ne faut pas être allergique aux chiffres mais l’essentiel est de savoir les expliquer ; on mériterait d’avoir plus de littéraires. » Principale qualité demandée ? La curiosité. « S’intéresser au client pour comprendre en profondeur son activité, c’est fondamental pour bien l’accompagner. Un client doit toujours dormir sur ses deux oreilles ! », affirme l’expert dont le père fabrique… des oreillers.

« C’est un métier pluridisciplinaire et polyvalent, riche de relations humaines » abonde Magalie Roubière, déléguée régionale Occitanie du réseau Cerfrance. Cette proximité avec les clients sera encore renforcée par la transition numérique : « avec la facture électronique qui va devenir obligatoire, beaucoup de tâches vont être automatisées et laisseront plus de place au conseil. » Le pilotage aussi se développera, comme l’explique Jérôme Reynis : « une entreprise, c’est un puit de pétrole. Il y a de la donnée partout. A nous de la raffiner et d’en produire un tableau de bord qui soit limpide pour le client. »

Le métier est très lié l’actualité générale : « dès qu’il y a un nouveau sujet économique, il y a toujours un expert-comptable à l’affût », affirme le dynamique expert. « En ce moment, on échange beaucoup sur les cryptomonnaies. Ou encore sur la RSE, et de façon très concrète : pour aider les petites entreprises à mettre en avant ce qu’elles font de bien, on essaye d’enrichir la comptabilité avec des données extra-financières qui permettent de chiffrer le capital humain ou le bilan carbone. »

Des surdiplômés très demandés

Un métier de surdiplômés ? Oui. Mais pas seulement : « un collaborateur, quel que soit son niveau de diplôme, peut gérer ses clients et ses flux au quotidien et même devenir associé », précise Jérôme Reynis. Mais sans le grade d’expert-comptable, impossible de signer les bilans. « C’est un niveau Bac +8, après le Diplôme de comptabilité et de gestion (Licence) et le Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (Master). Il faut rendre un mémoire pour l’obtenir. Les trois dernières années, qu’on appelle le « stage d’expertise », se font en CDI, à temps et salaire plein, sous tutelle d’un expert diplômé », explique Magali Roubière. Cerfrance a mis en place sa propre école pour accompagner les futurs experts jusqu’à leur soutenance via des actions de coaching.

Selon le dernier rapport de l’Omeca (Observatoire des métiers de l’expertise-comptable, du commissariat aux comptes et de l’audit), 32.000 emplois seront à pourvoir en 2025, dont 12.600 créations de postes. Les salaires grimpent et les carrières sont promises à un bel avenir, y compris en Occitanie où Cerfrance prévoit 175 recrutements cette année, rien que sur les métiers comptables. Certaines spécialisations comme la comptabilité agricole sont particulièrement en tension : pour y répondre, Cerfrance, qui conseille les agriculteurs de manière historique, développe actuellement le projet d’un certificat de spécialisation « comptabilité agricole » en partenariat avec le Lycée La Roque à Rodez.

Marie-Dominique Lacour

Crédit photo : Ronald Carreño - Pixabay.