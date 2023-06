En Occitanie, Daher poursuit son envolée

« Nous sommes en train d’embrayer sur le rebond », annonce Raphaël Chabrier, DRH du groupe Daher. Dans le secteur aéronautique, les carnets de commandes sont pleins, plus 10.000 postes sont ouverts sur la filière au niveau national. Soit autant que de salariés dans le groupe Daher. Parmi eux, plus d’un quart travaillent en Occitanie, majoritairement sur le site de Tarbes (ex-Socata) où l’entreprise est le plus gros employeur privé. Toutefois c’est à Toulouse que la dynamique est la plus marquée : Daher y prévoit 366 recrutements contre 154 dans les Hautes-Pyrénées, auxquels s’ajoutent 150 nouveaux contrats en alternance sur les deux sites. Au total, 670 nouveaux entrants, dont plus de la moitié sur des créations de poste. Toutes les activités sont concernées, principalement les fonctions non-cadres : ajusteur, cariste, agent logistique, contrôleur ou encore intégrateur cabine.

Croissance tous azimuts

Outre la remontée des cadences dans l’aéronautique, le développement phénoménal des effectifs est fléché par deux objectifs majeurs : développer l’activité de services industriels, encore au stade « embryonnaire », et contribuer à la décarbonation de la filière, « seule condition pour que l’aviation ait un futur ». À Tarbes, un nouveau centre de R&D baptisé Fly’in verra le jour dans les prochains mois. Une croissance organique forte, qui s’accompagne d’une stratégie de développement externe : l’acquisition d’AAA, leader de la maintenance et des services aéronautiques, devrait être validée avant l’été. « Daher devient un grand groupe international mais garde son agilité » se réjouit Raphaël Chabrier. « Les gens nous rejoignent parce qu’ils peuvent se projeter avec des perspectives d’évolution variées, techniques ou managériales. Et ils restent, pour la proximité qui perdure. »

Marie-Dominique Lacour

Postulez sur : www.daher.com/jobs

Crédit photo : Daher.

A découvrir également, 32.780 postes à pourvoir dans notre hors-série annuel "Qui recrute en Occitanie ?", en kiosque ou sur notre boutique.