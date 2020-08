En Haute-Garonne, Fibre 31 câble les talents

Fibre 31 a été créée en 2018 dans un objectif unique : compléter la couverture en fibre optique du territoire de la Haute-Garonne. « La société a été fondée par Altitude Infrastructure, la Caisse des dépôts et consignations, et le fonds Marguerite pour gérer cette délégation de service public lancée par Haute-Garonne Numérique », précise Pierre Borda, son directeur. Un chantier conséquent qu’elle doit mener en quatre ans. Mille équivalents temps plein vont intervenir sur le terrain pour tenir ces engagements. « Dans cette tâche, nous nous appuyons sur un réseau d’une centaine de sous-traitants, majoritairement des TPE et PME. Nous n’avons pas encore atteint notre vitesse de croisière au niveau des recrutements et, cette année, 150 personnes supplémentaires devraient être embauchées par ces entreprises. » Il s’agira en grande majorité de techniciens terrain. Deux profils seront recherchés majoritairement, en plus des managers (chefs de chantier et conducteurs de travaux) : des monteurs câbleurs et des raccordeurs mesureurs. « Pour ces deux métiers, nous avons clairement identifié des formations de niveaux IV et V. Des profils à Bac +2 / Bac +3 sont également visés pour le back office », détaille Pierre Borda.

Un dispositif d’insertion par la formation

Pour faire face à une pénurie traditionnelle de profils dans ces métiers, Fibre 31 s’est engagée dans une démarche d’insertion. « Nous sommes allés au-delà des obligations imposées sur les chantiers avec un important volet formation. 300.000 heures seront consacrées à l’insertion professionnelle sur les quatre années de construction du réseau. » La société a donc mis en place, avec ses partenaires, un dispositif de formation.« Nous avons d’abord identifié les acteurs susceptibles de délivrer les cursus appropriés et nous avons mis en place plusieurs parcours, dont une formation inédite pour le bureau d’études avec l’Adrar. » Ces formations sont ouvertes à tous les publics éloignés de l’emploi : jeunes sans qualification, personnes en situation de handicap, issues des quartiers prioritaires, ou âgées de plus de cinquante ans. « Nous mettons en place plusieurs promotions de douze personnes qui obtiennent un titre RNCP à la sortie de leur cursus de trois mois. »

Si Fibre 31 ne centralise pas les recrutements de ses sous-traitants, elle peut relayer les profils des candidats vers les intéressés. « Je rappelle que 115 entreprises sont susceptibles de recruter », conclut Pierre Borda.

Agnès Frémiot

Contact : contact@fibre31.fr

Photo DR.

Article réalisé avant le confinement dans le cadre du hors-série annuel « Qui recrute dans votre région ? », en vente en kiosque ou sur notre boutique en ligne.