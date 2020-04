Emploi - Formation : diffusez gratuitement toutes vos offres sur ToulEmploi !

ToulEmploi, premier webmédia spécialisé emploi, formation et carrière en Occitanie, n’a jamais eu vocation à être un jobboard. Depuis plus de dix ans, nos journalistes s’emploient à vous apporter chaque semaine des informations pertinentes, à vous qui êtes en recherche d’emploi ou de formation, en veille sur le marché du travail, ou encore professionnels des ressources humaines. Dès sa création pourtant, ToulEmploi a donné la possibilité à ses partenaires et annonceurs de publier leurs offres d’emploi, de mission et de formation. Une opportunité désormais ouverte à toutes les organisations (entreprises, sociétés de portage salarial, agences d’emploi, organismes de formation...) qui recrutent en Occitanie. Et cela gratuitement !

Pour contribuer à l’après... dès maintenant !

Si le marché du travail est au ralenti et le redémarrage des formations en présentiel incertain, de nombreuses entreprises continuent certes à recruter et à préparer la sortie de crise. En témoignent chaque jour de multiples études ou initiatives que nous ne manquons pas de relayer auprès de nos lecteurs. Oui, les secteurs dits « stratégiques » recrutent à plein régime. Les autres anticipent dès aujourd’hui la sortie de crise. Les écoles et organismes de formation sélectionnent leurs prochains alternants et stagiaires... Et tous les professionnels d’inciter les candidats à rester sur le pont !

C’est donc pour contribuer à cet élan que nous avons décidé d’ouvrir notre rubrique EMPLOI/FORMATION à tous ! Pour déposer vos offres, rien de plus simple. Il vous suffit de créer un compte sur notre site ou de vous connecter à votre compte si vous en avez déjà un. Et de cliquer sur « Accéder à mes offres » pour remplir le formulaire de description du poste ou de la formation proposé(e). Avant votre première publication, vous devrez renseigner quelques informations complémentaires et insérer votre logo, logo qui sera ensuite automatiquement associé à chacune de vos offres. Une fois soumises à publication, les offres seront mises en ligne pendant un mois, chacun restant libre de les modifier ou les supprimer si elles ont été pourvues avant le délai d’un mois.

Sans avoir la prétention d’être, ni de devenir, un jobboard, ToulEmploi va ainsi vous permettre d’être visibles auprès des 62.000 personnes qui nous lisent chaque mois, mais aussi de tous ceux qui visitent les sites ToulEco, ToulEco Green, Tarn, TV, soit plus de 313.000 visites par mois en moyenne.

La rédaction