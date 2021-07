Depuis La Grande-Motte, les catamarans Outremer et Gunboat prennent le large

Le fabricant de catamarans prévoit une quarantaine de recrutements à La Grande-Motte (Hérault), avec les trois établissements Outremer, Gunboat et Ocean Voyager, de la société Grand Large Yachting Méditerranée. Le chantier naval, en pleine expansion, emploie 250 salariés (dont 80 intérimaires) sur la zone technique du port. 23 personnes (dont six créations nettes d’emplois) ont rejoint l’entreprise lors du premier trimestre 2021. Outre les remplacements à venir, principalement dans les fonctions support, entre cinq et huit créations de postes supplémentaires sont prévues d’ici à la fin de l’année. Profils recherchés : menuisiers, accastilleurs, stratifieurs, un magasinier, un ingénieur mécanicien et un technicien mécanicien.

20% de croissance programmée en 2021

Grand Large Yachting est attentif « au savoir-être du candidat, ainsi qu’à son expérience. Nous n’avons pas de difficulté à recruter des profils juniors, si ceux-ci ont envie d’apprendre et d’évoluer », explique Justine Resmond, en charge des RH.

Pour les postes de production, le service RH reçoit les CV et, après sélection, envoie les profils intéressants aux chefs d’équipes. Ceux-ci réalisent les entretiens. Pour les fonctions tertiaires, un entretien complémentaire peut avoir lieu. « Le responsable évalue les compétences, et le service RH plutôt la personnalité du candidat », détaille Justine Resmond.

La croissance de l’activité a été de 10% en 2020, « et nous tablons sur 20% cette année », précise Xavier Desmarest, fondateur et dirigeant. Près de 30 bateaux vont être fabriqués en 2021, principalement pour une clientèle étrangère. Avec un point qui n’est pas résolu : le transfert ou l’extension du site, rendu nécessaire à la fois par la croissance de l’entreprise, mais aussi par le projet urbain Ville-Port porté par la ville de La Grande-Motte. « Il nous faudra trouver de la surface supplémentaire. Ce sera dans la région, ou ailleurs en France, voire à l’étranger », projette Xavier Desmarest.

Hubert Vialatte

Postulez sur : glyachting.softy.pro

Photo : Robin Christol DR.