Comment le CHU de Montpellier chouchoute-t-il ses infirmiers ?

« La priorité, c’est l’accès aux soins », souligne Lucas Delattre, directeur adjoint des ressources humaines du CHU de Montpellier. Pour être en mesure d’ouvrir tous les lits et d’étendre certains services comme l’oncologie, l’établissement cible en priorité les infirmiers, seuls postes vacants et métier en tension. Un tiers des 1200 recrutements prévus cette année leur seront dédiés, et tous les diplômés d’État sont les bienvenus, qu’ils interviennent en soins généraux, en bloc opératoire ou en anesthésie.

Personne n’est laissé de côté

En parallèle, la gestion des urgences est au cœur des enjeux : avec les nouvelles consignes d’appel du 15, « le poste d’Assistant de régulation médicale (ARM) est devenu clé » pour l’établissement, en charge de la gestion du SAMU 34. Enfin, le CHU porte un intérêt constant aux professionnels de la rééducation, orthoptistes, orthophonistes ou encore masseur-kinésithérapeute. Les autres embauches concerneront en majorité les métiers de secrétaire médical, logisticien, agent de nettoyage, de blanchisserie ou de restauration.

L’établissement s’enorgueillit d’offrir de « réelles perspectives de carrière » au sein d’un « pôle d’excellence » porté par des valeurs d’humanisme et de solidarité. Plus de 5000 employés de tous niveaux de postes bénéficient de formations, souvent diplômantes, et une centaine d’entre eux sont promus chaque année. Autre axe fort : les conditions de travail, « notamment les plannings et les rythmes » qui font l’objet d’une attention particulière. « Si quelqu’un signale sa volonté de changer d’horaires, nous arrivons toujours à le mettre en place au plus tard en quelques mois », affirme le DRH.

Marie-Dominique Lacour

