Comment l’Académie IBM forme-t-elle aux métiers de l’IA à Montpellier ?

L’Académie IBM a lancé sa première promotion à Montpellier, en octobre dernier. Dans un cursus unique au monde, elle forme des développeurs spécialisés dans les métiers de l’intelligence artificielle (IA) avec des outils de la communauté Opensource. Des compétences très spécialisées et très recherchées ! « Il n’existe quasiment pas de personnes formées à ces métiers, qui consistent à intégrer l’IA au sein des systèmes d’informations sans les avoir développés en intégralité, or les besoins sont croissants », indique Driss Benchakroune, le dirigeant de la société Needemand qui dispense la formation. Le parcours proposé se déroule sur dix-sept mois, dont sept mois de formation intensive, suivie de dix mois d’alternance. Il mène à l’obtention du Titre professionnel de Développeur d’application.

Un niveau Bac +2 en informatique demandé

Ce cursus est dispensé à la Cité de l’économie et des métiers de demain. Il s’adresse à tous les publics : demandeurs d’emploi, étudiants, décrocheurs... « Nous avons des stagiaires qui ont entre 18 et 58 ans. Certains n’ont même pas obtenu le Bac, d’autres sont au contraire titulaires d’un Doctorat. La formation est proposée sans limite d’âge », détaille Driss Benchakroune. « Pour le moment, nous ne sommes pas arrivés à la parité, mais elle compte parmi nos objectifs. Il est regrettable que les femmes ne se dirigent pas plus vers l’IT. » Un niveau Bac +2 en informatique est requis pour postuler (sans voir été forcément validé). « Nous effectuons une première sélection à réception des CV, puis nous faisons passer trois entretiens aux candidats. »

La première promotion compte 25 apprenants. À l’avenir, l’Académie IBM pourrait en proposer une par an. Dans ses enseignements, la formation intensive a choisi d’aller à l’essentiel et de se fixer comme objectif l’employabilité de ses stagiaires. « Chez Needemand, nous avons déjà proposé des formations de ce type avec une intégration professionnelle de quasi 100%. Les rares à ne pas avoir décroché un emploi l’ont fait par choix, pour poursuivre des études ou créer leur société », conclut Driss Benchakroune.

Agnès Frémiot

Sur la photo : La Cité de l’économie et des métiers de demain, à Montpellier. Crédit Laurent Boutonnet Région Occitanie.