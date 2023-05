Combien de personnes Euralis va-t-elle recruter en Occitanie ?

Quel volume de recrutement prévoyez-vous cette année ?

Sur nos trois principaux pôles d’activité que sont les semences, le pôle agricole et l’alimentaire, nous avons tous les ans de gros besoins de recrutement sur des périodes spécifiques. Pour y pallier nous allons recruter 750 saisonniers. D’autres embauches sont prévues en CDI et CDD et concernent une soixantaine de postes dans la région Occitanie.

Quels sont les profils recherchés pour les postes en CDI ?

Chez Lidea, notre marque sur la partie semences, nous chercherons des techniciens de laboratoire (Bac+2) ainsi que quelques profils en marketing, informatique et digital. Les postes sont principalement basés à Mondonville près de Toulouse, quelques autres trouveront preneurs à Cayrac et Caussade dans le Tarn-et-Garonne ainsi qu’à Sainte-Christie dans le Gers. Pour le pôle alimentaire, une quarantaine d’embauches sont prévues à Maubourguet dans les Hautes-Pyrénées, principalement pour des techniciens spécialisés en maintenance industrielle. Plusieurs contrats d’alternance seront aussi proposés en qualité, ressources humaines, maintenance et production.

Et pour les saisonniers ?

La durée des contrats et les missions varient selon l’activité. Chez Lidea, nous aurons environ 350 saisonniers du printemps jusqu’à l’automne. Pour le pôle agricole, une cinquantaine de travailleurs ponctuels viendront en renfort, d’abord pour la récolte des céréales à paille sur la période juin-juillet en Haute-Garonne, puis pour la collecte du maïs en Bigorre de septembre à novembre. Enfin chez Euralis Gastronomie à Maubourguet qui fabrique des produits à base de canard, la saison festive en novembre et décembre nécessitera le renfort d’au moins 350 personnes : opérateurs de production, animateurs de ligne et conducteurs de machine avec le plus souvent des horaires en 2x8.

Pourquoi les candidats devraient-ils vous rejoindre ?

Pour les saisonniers, aucune expérience n’est requise : débutants, ne vous interdisez pas de postuler ! Chaque prise de poste fait l’objet d’une formation. Nos activités offrent une grande variété d’emplois et l’opportunité de poursuivre après la saison en CDD, voire en CDI, existe réellement. Nous avons 50% de taux de retour d’une année sur l’autre chez les saisonniers, signe d’une bonne fidélisation. Nos employés sont fiers de travailler pour une gastronomie locale au sein d’une entreprise coopérative qui a fait le choix d’arrêter toute vente de produits phytosanitaires : une décision engagée, atypique dans notre secteur d’activité.

Propos recueillis par Marie-Dominique Lacour

Postulez sur : www.euralis.com et par mail pour Maubourguet : recrutement.montfort@euralis.com

Crédit photo Euralis Gastronomie.