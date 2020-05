Castelnaudary : coup de feu pour Occitane plats cuisinés !

Occitane plats cuisinés, spécialisé dans la conserverie et la saucisserie, étoffe ses activités à Castelnaudary. « Nous comptons aujourd’hui 120 collaborateurs, mais notre entreprise est en phase d’évolution et de structuration. Parmi nos saisonniers, nous espérons ainsi transformer plusieurs contrats en CDI », nous expliquait en début d’année Laurie Vergnes, la responsable des ressources humaines.

Soit une trentaine de postes à pourvoir, principalement d’opérateur. La sélection s’effectuera en grande partie sur le savoir-être des candidats. « Nous serons attentifs au respect des règles, à la ponctualité et à la capacité à travailler en équipe. Nous proposerons ensuite un parcours d’intégration et une formation. » L’entreprise recherche aussi des profils plus qualifiés : chefs d’équipe en production, techniciens maintenance... « Nous demandons cette fois une solide expérience, et des compétences managériales. »

Occitane plats cuisinés va ouvrir en ce mois de mai un nouvel atelier dédié à la production de produits tranchés. La société est donc en phase de recrutement. Elle souhaite également se doter d’une activité complémentaire autour des jus de fruits frais et des tartinables. Pour ce pôle, elle recherchera des opérateurs.

Contact : accueil@lesoccitanes.com