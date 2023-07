Alternance #8. Quelles sont les clés de la réussite ?

Bertran ne fait rien comme les autres, à commencer par son prénom « Bertran, sans le D à la fin ». Pourtant, la lettre D lui va bien. Comme dans « déterminé », « dépasser ses objectifs » ou encore « déjouer le destin ». Car malgré une scolarité bien chaotique, le jeune Toulousain démarre sa carrière sur les chapeaux de roues. Grâce à l’alternance. « J’ai redoublé au primaire, au collège et au lycée. Autant dire que la formation initiale, ce n’était pas pour moi. » Avant même d’obtenir « sans gloire » son Bac pro Commerce, il a déjà trouvé un CFA et même une entreprise pour l’accueillir. Pas n’importe laquelle : EDF, au siège de La Défense.

« On m’avait dit qu’EDF c’était super, que j’y resterais toute ma vie », se souvient-il. Sauf que rapidement, Bertran s’ennuie ferme dans sa tour d’ivoire. Alors trois mois plus tard, en accord avec ses managers, il plaque tout et revient à Toulouse où il intègre l’Institut supérieur de commerce de Toulouse. Nous sommes alors au mois de janvier, et la rentrée est déjà bien entamée, mais l’école se laisse convaincre par le jeune commercial qui avance de solides arguments : une entreprise, ID & Sens, est déjà prête à l’accueillir.

Il y validera sa première année de BTS et rencontrera à cette occasion les dirigeants de WeatherForce, start-up de services météorologiques personnalisés pour des grands groupes. La société lui plaît, alors Bertran force encore le destin. « En juin, je leur ai proposé de passer deux semaines à l’essai, gratuitement », explique-t-il. WeatherForce est conquise et le garde deux ans.

L’entreprise, ce monde à part

Au début, tout se passe bien. Professionnellement, il réussit même au-delà de toute attente, mais se trouve confronté à un problème classique : les relations avec sa responsable sont tendues… « Il faudrait sensibiliser les étudiants au monde de l’entreprise », affirme le jeune toulousain. « Ce genre de choses arrive dans toutes les sociétés, mais quand on n’a pas d’expérience, c’est surprenant, inquiétant. On ne sait pas comment appréhender ces situations, jusqu’à parfois tout remettre en question. »

En quatrième année, il intègre Edencolor, une société spécialisée dans le colorant pour gazon qui vient d’être rachetée. Le principal dirigeant ayant une autre entreprise, il délègue une grande partie des responsabilités à son alternant qui devient rapidement indispensable. Un engagement payant : depuis le 1er novembre 2022, Bertran est en CDI. « Bien sûr, je me suis donné les moyens, mais j’ai aussi eu de la chance. Autour de moi, beaucoup d’alternants se sont vu faire miroiter un CDI… sans rien à la fin. Si j’ai un conseil à donner, c’est de ne jamais tout miser sur une promesse : entre parler d’un contrat et le signer, il y a un monde. »

Pour lui, l’aventure de l’alternance est terminée, mais une autre commence. Dans la foulée de son embauche, Bertran a pris 20% des parts sociales et recruté un alternant. Désormais, il espère obtenir de ses associés le mandat de dirigeant et, évidemment, continuer de pulvériser ses objectifs pour faire grandir Edencolor.

Marie-Dominique Lacour

Crédit photo : Hélène Ressayres - ToulEmploi.