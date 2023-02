A Toulouse, un nouveau Master aux ambitions durables !

« Nous avions depuis quelques années l’envie de nous positionner sur cette filière innovante et importante », indique Hervé Penan, directeur de Toulouse School of Management (TSM), « et nous nous devions de le faire », complète Eric Latgé, directeur de l’école d’ingénieurs de Purpan (INP), « car la transition écologique doit s’accompagner, c’est aussi notre responsabilité d’y participer ». Les deux grandes écoles toulousaines renforcent leurs liens avec le nouveau Master en Management des Organisations Agroalimentaires Durables, une formation sur un an ouverte à une trentaine d’étudiants de tous horizons. L’école d’ingénieurs interviendra sur les problématiques techniques : notions de filière, transformation de la valeur, reterritorialisation… En complément, TSM apportera son savoir-faire en marketing et distribution et son expertise sur le sujet de la responsabilité sociétale des entreprises.

« Un parcours d’excellence dans une filière qui a du sens »

Au travers d’une approche holistique, les deux grandes écoles veulent former des étudiants capables manager les systèmes agroalimentaires avec « conscience et responsabilité ». « Les jeunes générations sont très sensibilisées à la RSE », explique Hervé Pénan, « toutefois ils doivent aussi comprendre son cadre légal et règlementaire et en appréhender le fond, les principes éthiques et comportements moraux dont ils auront besoin dans leurs rôles de managers. »

La pédagogie se veut innovante, sur le principe des « classes inversées » : les étudiants réagissent en cours sur ce qu’ils ont lu en amont, « des articles scientifiques ou revues de presse, mais aussi beaucoup de controverses pour développer leur esprit critique », précise Hervé Pénan. La première promotion aura le soutien d’un parrain parfaitement choisi : Yannick Jauzion, ancien rugbyman emblématique du Stade Toulousain et du XV de France, également ingénieur agronome diplômé de l’INP en 2003. « C’est aussi un fils d’éleveurs », complète Eric Latgé, qui mise sur cet enfant du pays pour transmettre aux étudiants « sa vision et sa conscience » des territoires.

Marie-Dominique Lacour

Les candidatures sont ouvertes. Informations sur : purpan.fr et tsm-education.fr.

Les frais de scolarité sont ceux d’un Master public (243 euros pour l’année 2022-2023)

