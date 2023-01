A Toulouse, Des Etoiles et des Femmes forme ses premières cuisinières

Des Etoiles et des Femmes est née à Marseille en 2015. Au menu, une formation en cuisine dédiée aux femmes et, chose rare, un diplôme reconnu. 98% des bénéficiaires obtiennent ainsi leur CAP Cuisine. La formation se déroule sous forme d’alternance, « environ trois semaines au CFA et quinze jours au restaurant », explique Alice Pavillet, porteuse du projet à Toulouse. Elle ajoute que « quelques heures sont dédiées à leur accompagnement individuel et l’évolution de leur posture professionnelle, car plusieurs d’entre elles ont le projet d’ouvrir leur propre établissement ».

« Femmes des quartiers, ça ne veut rien dire »

L’antenne toulousaine est montée en mars 2022 au CFA Commerce et services de Blagnac, grâce à l’incubateur Première Brique et l’aide de deux structures : l’association Les Belles Gamelles et la Scop Égalitère. Douze restaurateurs intègrent également le dispositif après avoir été sensibilisés aux profils de leurs futures apprenties, âgées de 28 à 53 ans.

Elles ont eu le plus souvent des parcours professionnels « à trous », de petits bagages scolaires… Toutefois, la sélection se fait sans critères précis, car pour Alice Pavillet, il s’agit plutôt d’identifier « celles qui en ont le plus besoin. » Car « femmes des quartiers, ça veut dire quoi ? » soulève Fatma Saïdi, étoile du restaurant Solides, dans le quartier des Carmes. « On n’a pas choisi d’habiter là, et puis on est toutes très différentes, chacune son parcours, sa personnalité, son projet. »

S’organiser pour s’émanciper

La plupart sont mamans mais leur véritable point commun est l’envie de s’émanciper et de valoriser leur savoir-faire culinaire. Certaines travaillaient, comme Karine Bellemare, 47 ans, qui a démissionné pour « saisir cette opportunité ». Elle a intégré le Rocher de la Vierge. Après son diplôme, elle projette d’ouvrir son propre restaurant afin d’y embaucher son fils, en situation de handicap « et d’autres jeunes comme lui. »

Comme ses consœurs, Karine « jongle entre l’école, le CLAE, les activités sportives… ». La formation leur demande beaucoup de compromis et d’adaptation, mais toutes savent pourquoi elles sont là. Malgré les difficultés d’organisation auxquelles elles font face, Alice Pavillet ne constate « aucun problème de ponctualité ni d’absentéisme » avec celles qui « ont depuis longtemps le sens des responsabilités ».

Marie-Dominique Lacour

Crédit photo : Des Etoiles et des Femmes.