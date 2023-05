A Montpellier et Perpignan, Computacenter a des jobs au bout du fil

Tout roule chez Computacenter, acteur majeur des services et solutions d’infrastructures informatiques ! 150 intégrations sont ainsi prévues cette année sur ses deux centres de services occitans, à Montpellier et Perpignan. La plupart concernent des emplois de techniciens hekpdesk, dédiés au support technique et fonctionnel à distance pour le compte de grands groupes du secteur public ou privé. S’y ajoutent quelques postes de superviseurs et responsables de contrat, l’entreprise privilégiant les évolutions internes.

Des postes évolutifs

« Nous ne demandons aucun prérequis, pas de diplôme ou d’expérience, simplement l’envie de s’investir », affirme Mélanie Pasquer, responsable du recrutement. Au service desk, un débutant commence niveau 1. Il pourra ensuite monter en compétences sur un niveau 2 et 3, puis aller vers de l’encadrement ou de l’expertise « en devenant référent technique, team leader ou même superviseur des réseaux et serveurs du client. », détaille-t-elle. A l’intégration, la Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle est privilégiée, et au terme d’une formation d’environ 400 heures, un CDI est souvent proposé. « C’est un tremplin pour leur faire découvrir l’informatique et l’entreprise », explique la responsable, qui se réjouit de la belle ambiance qui règne au sein des centres de services.

En plus des avantages classiques (primes, mutuelle, tickets-restaurant), le télétravail est largement déployé auprès des salariés qui bénéficient également d’animations régulières, soirées et petits cadeaux offerts par la société.

Marie-Dominique Lacour

