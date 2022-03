A Blagnac, l’école Tremplins du Sport veut faire bondir l’emploi

Marvin, Malic et Michaël seront diplômés dans deux mois. Motivés par la perspective d’obtenir rapidement « un diplôme et un emploi », tous trois ont intégré la première promotion de l’école Tremplins du Sport, le 7 mars dernier. Ils se sont inscrits via la Mission locale, ou tout simplement internet et par le bouche-à-oreille, et ont « hâte de démarrer leur stage » : quatre semaines en tant que vendeurs ou conseillers dans un magasin qui devra être « en rapport avec le sport », avec l’espoir de signer un contrat de travail en suivant.

Dominique Viel, directeur de l’école, donne son objectif : offrir à ses étudiants « une employabilité maximale et un accès rapide au marché du travail ». Le système d’enseignement, déjà éprouvé avec l’école de Thierry Marx Cuisine Mode d’Emploi(s) repose sur une approche efficace : une formation très courte (environ trois mois incluant le stage) et seulement une dizaine d’élèves par classe pour optimiser l’apprentissage. A l’origine de l’école, Maguelone Pontier, par ailleurs directrice du Min de Toulouse, préside l’événement, accompagnée de Thomas Fantini, directeur du CFA et vice-président du Medef 31. La directrice souligne que l’école veut accueillir « toutes les personnes éloignées de l’emploi, sans distinction ». Un tremplin vers l’emploi.

Et le sport ? Il est omniprésent : l’esprit sportif et les valeurs qui l’accompagnent guident les étudiants tout au long de leur formation. Mais le sport représente aussi un secteur d’activité dynamique avec des emplois bien concrets. Pour le moment centrée sur le métier de vendeur-conseil, l’école pourrait se diversifier d’ici quelques mois avec de nouveaux modules « en fonction de la demande des entreprises » précise Dominique Viel, « par exemple sur les métiers de la logistique, de l’animation ou de la distribution ».

Le collectif, valeur essentielle

« Abnégation, fair-play, dépassement de soi », ou encore engagement et bien sûr esprit d’équipe, les valeurs du sport sont nombreuses. Pour Dominique Viel, les compétences et qualités personnelles de chaque étudiant méritent aussi qu’on s’y attache : oui à la performance individuelle au service du collectif, qu’il s’agisse « d’une équipe de football ou d’une entreprise ». Sa volonté est de développer la confiance en soi de ses étudiants pour « les amener jusqu’à l’emploi ». Le directeur croit à la « responsabilité sociale » du secteur de la formation, appuyé par la région Occitanie qui finance 50% du montant total du projet. « En France, deux millions de jeunes au chômage sont sans diplôme » précise la collectivité, et « chaque année 60.000 jeunes des quartiers de la politique de la ville décrochent scolairement », un nombre en hausse avec la crise sanitaire. Elle ajoute qu’ils font « d’excellents salariés » dès lors qu’ils peuvent bénéficier d’un accompagnement pour exporter leur talent au monde de l’entreprise.

Outre les sponsors, le conseil d’administration peut compter sur deux parrains au mental de champions : Sofiane Guitoune, entrepreneur, international de rugby à XV et fidèle joueur du Stade Toulousain, et Fabien Gilot, médaillé olympique en natation. Pour ce dernier, participer au projet était « une évidence » portée par son envie de transmettre les compétences acquises dans le milieu sportif : « la beauté et les valeurs du sport passent notamment par la notion de partage », ajoute le nageur qui veut « œuvrer pour que le projet fonctionne, et surtout perdure ».

Marie-Dominique Lacour

Sur la photo : Les premiers étudiants de Tremplins du Sport, lors de l’inauguration de l’école, le 24 mars dernier. Photo Marie-Dominique Lacour.