Teddy Riner crée l’événement avec sa Toulouse School of Sport

Plus de 80 personnes connectées pour la présentation de Toulouse School of Sport. Un engouement pour la multiplication soudaine de ces écoles supérieures spécialisées dans le management du sport ? Une curiosité sans aucun doute attisée par la participation de son cofondateur Teddy Rider, charismatique double champion olympique et recordman des titres de champion du monde (dix !) de judo. Le 16 avril dernier, Franck Papazian, président du groupe MediaSchool et cofondateur cette nouvelle école, et Carole Caubet, directrice du campus MediaSchool Toulouse, participaient également à la visioconférence. L’occasion de revenir sur les origines du projet. « À l’annonce des JO Paris 2024, nous avons eu envie de travailler sur une école qui doterait les étudiants et les entreprises de compétences nouvelles, et de nous rapprocher d’un expert pour les incarner », explique Franck Papazian. « Teddy Riner s’est imposé, et cela tombait plutôt bien puisque lui-même avait envie de s’investir dans le milieu de l’éducation. » « C’est vrai », confirme l’intéressé. « Le sport m’a beaucoup donné et je voulais donner en retour à ceux qui aiment le sport et ont envie d’en faire un métier. »

Au programme : événementiel, communication, e-sport...

De cette rencontre naît ainsi Paris School of Sport, lancée en 2019, Rennes School of Sport et Toulouse School of Sport en septembre prochain, et d’autres l’année prochaine... Une école qui dispense un M1 et un M2 Sport event communication e-sport, autrement dit deux cursus Bac + 4/+5 inscrits dans l’ADN du groupe spécialisé dans la formation aux métiers de la communication, du digital et des médias. « Elle s’inscrit plus largement dans l’écosystème de MediaSchool, également propriétaire de journaux (CB News, Stratégies, Pub, Hush) et organisateur d’une trentaine d’événements. Cet écosystème nous permet de favoriser l’employabilité de nos étudiants, aspect auquel nous sommes très attentifs, car si notre vocation est de les former, notre mission est de les placer », insiste le président du groupe. La formation en alternance, privilégiée par Toulouse School of Sport, est un premier levier d’insertion des jeunes qui apprennent leur métier « sur le terrain » au rythme de quatre jours par semaine en entreprise et d’une journée à l’école. Autre levier, et non des moindres, pour capter les recruteurs en amont et en aval de la formation : bénéficier du réseau du groupe et... de celui de Teddy Riner !

Des arguments qui n’ont pas tardé à séduire les candidats, impatients de signer avec leur structure d’accueil : entreprises, collectivité ou organisations sportives (fédérations, comités d’organisation, clubs...). « Nous avons déjà reçu beaucoup de candidatures et il est encore temps de postuler, mais rapidement », prévient Carole Caubet. « Nous veillons en effet à accompagner individuellement chacun vers les entreprises ou secteurs de leur choix. » Et les débouchés seront évidemment limités... « 15 à 25 places maximum, selon l’intérêt des structures d’accueil et donc le potentiel du marché », précise Franck Papazian. Autant dire que la concurrence va être grande parmi ceux qui rejoindront la première promo. Une « compétition » ? « La gestion d’entreprise, comme le sport de haut niveau, est une compétition. Se faire recruter également, et recruter le bon profil un défi ! », rappelle le président de MediaSchool, qui souhaite ainsi aider les structures à le relever en leur permettant d’intégrer des jeunes sélectionnés avant tout sur leur forte motivation. Des étudiants, mais également des sportifs, un « mixe » auquel Teddy Riner est très attaché.

Martin Venzal

Image : Teddy Rider et Franck Papazian, cofondateurs de Toulouse School of Sport, et Carole Caubet, directrice du campus MediaSchool Toulouse, lors de la visioconférence de présentation de l’école, le 16 avril 2020.