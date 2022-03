Pourquoi Akka Technologies va-t-elle devenir prochainement Akkodis ?

Que va entraîner l’arrivée récente du Groupe Adecco au capital d’Akka Technologies en matière de positionnement et d’opportunités pour vos clients et vos collaborateurs ?

Laurent Graciani senior vice president d’Akka et Modis France : AKKA et Modis (The Adecco Group) sont deux entreprises très complémentaires, tant sur le plan des métiers que sur celui des géographies. En unissant leurs forces, Akka et Modis deviennent un leader technologique fort de 50.000 experts en IT et ingénierie partout dans le monde. Nous pourrons par exemple offrir à nos clients une portée résolument globale dans les secteurs à forte croissance tels que celui de la mobilité. L’excellence d’Akka en matière d’ingénierie et de R&D, son expertise en innovation technologique, seront ainsi complétées par l’expertise intersectorielle et les capacités technologiques en ingénierie numérique de Modis. Demain, Akka et Modis offriront donc un large panel d’opportunités, pour nos clients comme pour nos collaborateurs.

AKKA et Modis deviendront bientôt Akkodis, quelle sera son offre ? Va-t-elle adresser d’autres cibles ?

Laurent Graciani : Akka et Modis disposeront d’une offre élargie, RH et technologique, en IT et ingénierie, pour favoriser la transformation digitale et accélérer l’innovation. Notre gamme de services technologiques s’étend des domaines de la R&D, l’ingénierie numérique, conseil, au recrutement (intérimaire et permanent) de talents, en passant par le développement des compétences. Avec une expertise sur les technologies clés qui seront le moteur de la révolution digitale et durable de demain, nous accompagnerons plus particulièrement les secteurs de l’aérospatiale et de la défense, des transports, de l’énergie et l’environnement, des technologies de l’information et communication, ou encore de la banque-finance-assurance, des sciences de la vie et la santé, et de la production et la logistique.

Quels sont vos projets de recrutement cette année en Occitanie ?

Benjamin Tichané, directeur général région Sud d’Akka Technologies : Notre activité, après un contexte économique difficile causé par la pandémie en 2020 et 2021, est en plein rebond. La confiance de nos clients, nos perspectives de développement sur les nouvelles technologies et ce rapprochement, nous permettent d’être ambitieux en matière de futurs recrutements : près de 800 postes, dont la quasi-totalité en CDI. Nous recherchons des ingénieurs ainsi que plusieurs dizaines de contrats d’alternance dans les métiers du digital et de l’ingénierie pour faire face aux besoins croissants de nos clients, particulièrement dans l’aéronautique, que ce soit sur la décarbonation, sur la transformation numérique ou d’autres sujets passionnants des smart industries.

Propos recueillis par Ingrid Lemelle

Sur la photo : Laurent Graciani senior vice president d’Akka et Modis France (à gauche), et Benjamin Tichané, directeur général région Sud d’Akka Technologies. DR.