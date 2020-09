Mettez votre carrière sur orbite avec Polytech Montpellier !

La première promotion va faire sa rentrée en octobre 2020, et elle sera constituée d’ingénieurs et de Masters 2. Porté par Polytech Montpellier et l’IUT de Nîmes, le Diplôme d’établissement (DE) Développement des systèmes spatiaux « a pour but de répondre aux besoins des entreprises du secteur spatial (bien moins touché que l’aéronautique par la crise du Covid-19) et peut ouvrir une voie de reconversion dans un secteur de pointe pour des salariés en recherche de formation continue en cette période difficile » souligne l’école d’ingénieur.

Une formation de haut niveau donc (Bac +6), qui recouvre l’ensemble du cycle de développement des satellites, depuis la définition du système jusqu’aux tests, en passant par leurs conception, assemblage, intégration... Les étudiants bénéficieront de l’intervention d’industriels partenaires et d’ingénieurs seniors, ainsi que des installations du Centre spatial universitaire de Montpellier pour exercer toute la pratique. Le cursus, qui compte plusieurs modules, peut être suivi en totalité ou partie(s). Et des places restent accessibles !

9000 euros le DE, ou 2500 euros chaque module