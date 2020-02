Le Creps de Toulouse fait peau neuve en vue des JO

Propriété de la Région depuis la loi Notre, le Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Toulouse (Creps) fait l’objet d’importants travaux, notamment afin d’améliorer les conditions d’hébergement des athlètes. « C’est un chantier qui représente environ douze millions et demi d’euros d’investissement, dont un million de l’Agence nationale du sport », indique Kamel Chibli, vice-président du Conseil régional Occitanie en charge des sports. Le site de Toulouse est le premier à bénéficier de cette rénovation, puisqu’une enveloppe de plus de trente-deux millions d’euros permettra également de remodeler le Creps de Montpellier et le Centre d’entraînement de Font-Romeu, qui accueille régulièrement de nombreux athlètes.

Pour la directrice du Creps de Toulouse Muriel Roth, ce nouveau bâtiment de cinq étages conçu par Seuil Architecture et baptisé Fair Play, était nécessaire. « Cela nous fait passer un cap dans notre capacité d’accueil, avec 90 lits supplémentaires. Avec 281 places, nous pourrons accueillir des équipes de France et des délégations étrangères importantes. Par la même occasion, nous regroupons aussi le haut niveau et la formation, nos cœurs de métier. » Les différents services administratifs seront aussi réunis. La livraison est prévue pour octobre 2020.

Au cœur d’une stratégie globale

Cet investissement s’inscrit dans une volonté de la Région Occitanie de se positionner comme une place forte du sport dans la perspective des JO de 2024 à Paris. « Claude Onesta, chargé de travailler sur la haute performance des équipes de France pour les Jeux, a fait récemment de l’Occitanie une région pilote pour la performance », se réjouit ainsi Kamel Chibli, qui veut que le territoire, déjà labellisé Terre de Jeux 2024, soit une vraie base arrière de ces JO. « Nous avons déposé une demande pour le label Centre de préparation des Jeux, au titre des trois sites régionaux », poursuit l’élu. À ce titre, la nouvelle halle couverte et les deux terrains extérieurs prévus pour fin 2020 vont permettre d’accueillir le pôle France de beach volley à Toulouse.

« Nous avons aussi voulu développer et faciliter la pratique du handisport pour être présents pour les Jeux Paralympiques », ajoute Muriel Roth, la directrice du site toulousain, qui accueille aujourd’hui plus de trois-cent quarante sportifs de haut niveau et mille deux cents stagiaires en formation professionnelle aux différents métiers du sport.

Si l’accent est mis sur les sites emblématiques, la Région affiche la volonté de soutenir l’ensemble des territoires ambitieux en matière de sport. Un label Ambition Occitanie 2024 sera ainsi remis à une vingtaine de commune qui bénéficieront d’une enveloppe de plus de vingt millions d’euros dans les années qui viennent.

Paul Périé

Sur la photo : Au sein du parc historique, projection du futur bâtiment et du futur parvis. Crédit Agence Seuil Architecture.