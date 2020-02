La chimie opère à Nîmes

La CCI de Nîmes vient d’ouvrir, en partenariat avec le laboratoire Phytocontrol et Nîmes Métropole, un BTS Métiers de la chimie en alternance (contrat de professionnalisation et apprentissage). Une formation qui a accueilli sa première promotion, constituée de douze jeunes qui vont se préparer au métier de technicien de laboratoire. Accessible aux titulaires d’un Baccalauréat, le cursus met à leur disposition 400 m2 d’installations ultra modernes, et donc conformes aux équipements utilisés par les laboratoires ou les industriels. « Le BTS entend satisfaire des besoins en compétences identifiés et a donc été conçu en lien direct avec le monde professionnel », souligne le CFA de Marguerittes.

« Les élèves se voient ainsi offrir une formation dans un métier d’avenir, avec des perspectives d’embauche dès l’obtention de leur diplôme », assure Amandine Puech, la directrice des ressources humaines du groupe Phytocontrol. Mais c’est aussi pour continuer à répondre aux attentes des entreprises, que la CCI réfléchit à la mise en place de dispositifs permettant la poursuite d’études avec l’Unîmes.