L’école Cuisine Mode d’Emploi(s) s’installe au CFA Nicolas Albano, à Sète, pour une formation en cuisine concentrée sur onze semaines, du 29 juin au 11 septembre 2020.

Du 29 juin au 21 août, les sept stagiaires sélectionnés sur leur motivation intégreront le centre pour suivre la formation « concoctée » par le chef étoilé Thierry Marx. Un cursus qui allie pratique et théorie : apprentissage des 80 gestes et techniques de base, de 90 recettes du patrimoine culinaire français, de la réglementation HACCP et des normes d’hygiène et de sécurité sanitaires spécifiques Covid, notions sur la gestion des coûts...

Puis du 24 août au 11 septembre, ils réaliseront un stage en entreprise qui leur permettra de valider un Certificat de qualification professionnelle (CQP) Commis de cuisine.

Les personnes intéressées doivent candidater par mail avant le 18 juin au plus tard, en transmettant un CV et une lettre de motivation.

