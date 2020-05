La moitié des 300 postes en alternance proposés à la rentrée 2020 par les banques occitanes et le CFPB-École supérieure de la banque reste à pourvoir !

Pour présenter ces opportunités aux jeunes, le centre de formation organisera plusieurs conférence en ligne, le mardi 19 mai, de 11h30 à 17h30. La Banque Courtois (de 14h à 15h), la Banque Populaire Occitanie (de 15h15 à 16h15), et le CIC Sud-Ouest (de 16h30 à 17h30), interviendront pour préciser leurs postes et leurs attentes en termes de profils. Les candidats pourront également leur poser des questions en direct et déposer leur CV.

Parmi les 150 contrats encore disponibles, le CFPB indique que 15 places restent à pourvoir en BTS Banque, 75 en Licence professionnelle Banque, en Bachelor RDC Banque Assurance et en Bachelor Banque Omnicanal, et 60 en Masters 1 et 2 spécialisations Gestion de patrimoine, Conseiller patrimonial agence et Conseiller d’affaires professionnels.

Pour s’inscrire, cliquez ici