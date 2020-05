« Les agriculteurs récoltent et donc recrutent pour la saison ! » Pour les aider à identifier les candidats, et à embaucher, Pôle emploi organisera prochainement un salon en ligne. Les personnes intéressées pourront accéder aux offres à partir du 6 mai, et postuler jusqu’au mercredi 12 mai.

Si leur candidature est retenue, ils se verront proposer un entretien en ligne à compter du 13 mai.

Pour participer, cliquez ici et s’inscrire à l’événement « Les emplois saisonniers agricoles recrutent ! »