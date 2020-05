Suite à la publication de sa note « Les métiers au temps du corona », France Stratégie organisera une webconférence ce 27 mercredi mai, de 14h30 à 15h15.

« Comment la crise a-t-elle affecté notre quotidien au travail ? Quels sont les travailleurs les plus fragilisés ? Quelles conséquences financières pour les ménages ? Quel impact à moyen terme pour les secteurs les plus durement touchés ? Comment ces vulnérabilités vont-elles jouer dans la reprise progressive d’activité ? » Autant de questions auxquelles répondront Jean Flamand et Cécile Jolly, experts de l’institution.

