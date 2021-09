Frontignan : Prism recrute pour la fabrication de matériel de protection sanitaire

L’entreprise héraultaise Prism (Protection contre le risque sanitaire et microbien), créée en août 2020, est spécialisée dans la fabrication de matériel de protection sanitaire 100% Made in France (masques FFP2, charlottes, surchaussures, surblouses, gants). Pour soutenir l’activité, en plein développement, Prism gonfle ses équipes avec un objectif de créer 30 nouveaux postes avant la fin de l’année.

Priorité au savoir-être

Les recrutements ont déjà démarré et sont tous basés au siège de l’entreprise, à Frontignan. Les deux tiers ont lieu dans le domaine industriel, avec des postes à la production : conducteurs de ligne, opérateurs de fabrication et contrôleur qualité. Des emplois sont également proposés à la logistique l’approvisionnement/achat et la gestion des stocks. Enfin, des postes administratifs, informatiques et commerciaux sont ouverts dans l’optique de recruter un informaticien, un commercial, un comptable et un assistant administratif.

« Nous avons besoin de personnes motivées et en phase avec le projet de notre entreprise », explique Christian Curel, fondateur et directeur général de Prism. Le savoir-être sera particulièrement scruté, pour s’assurer de la sensibilisation des candidats à son rôle sociétal (social et environnemental). « Tous nos emballages sont recyclés, contribuant à une économie circulaire », détaille le président. Prism pratique le tri de ses déchets, n’utilise pas de plastique et recycle les matériaux de ses chaînes de production. Sur le plan social, Prism rend accessible un grand nombre de postes sans qualification, et facilite par ailleurs l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Hubert Vialatte

Postulez sur : www.prism-medical-protect.fr

Photo Prism DR.