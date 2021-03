Forte croissance et recrutements en vue pour Casol le spécialiste de l’éco rénovation

Fondé en 2016 par Hugues Castro et Paul Escafit, le groupe toulousain Casol compte aujourd’hui 21 collaborateurs, affiche un chiffre d’affaires de deux millions d’euros en 2020 et est en plein développement. L’entreprise propose une offre complète de travaux clé en main et surfe sur l’engouement des ménages pour la rénovation de leur domicile (isolation, chauffage, ventilation). Un secteur également fortement soutenu par les aides gouvernementales. Mais Casol ne compte pas s’en tenir à ce segment d’activité. Pour financer sa croissance, la PME prépare son entrée en bourse (sur Euronext ACCESS) en 2021, une levée de fonds d’un million d’euros et la création d’une plateforme (www.dingotravo.com) de mise en relation des clients particuliers avec des artisans qualifiés.

Un nouveau partenaire

« Nous nous positionnerons un peu comme des courtiers avec l’objectif d’aider les gens à s’y retrouver dans le foisonnement des aides à la rénovation », décrit Hugues Castro, le dirigeant. Enfin, dans le cadre d’un partenariat signé avec une grande enseigne nationale du bricolage (dont le nom n’a pas encore été dévoilé), Casol prévoit de déployer dès le mois d’avril cinquante corners de conseils dans ce réseau. "Dans ce contexte et pour accompagner notre développement sur ces différents fronts, nous recrutons !", résume-t-il. L’entreprise a en effet prévu de recruter dix animateurs de stands par mois dès à présent. « Nous recherchons des candidats de niveau Bac +2 diplômés en commerce, avec idéalement une petite expérience professionnelle », précise Hugues Castro.

Pour la plateforme dingotravo, Casol recherche aussi dix conseillers en rénovation énergétique. Pour ces postes sédentaires, les candidats doivent avoir un niveau Bac. « Leur mission consistera à réceptionner les demandes de particuliers puis à les conseiller dans leur projet de rénovation sur les produits et les aides existants. Nous leur dispenserons une courte formation en interne. »

Par ailleurs, le groupe toulousain prévoit d’ici fin 2021 la création d’un bureau d’études en recherche et développement et recrutera deux jeunes ingénieurs spécialisés dans le domaine des énergies. Casol mise sur un chiffre d’affaires de six millions d’euros en 2021.

Béatrice Girard

Postulez sur : groupe-casol.fr/carriere

Sur la photo : Hugues Castro et Paul Escafit, les dirigeants du groupe Casol, entourés de leur équipe, préparent une en bourse, une levée de fonds et de nombreux recrutements en 2021. Crédit Casol.