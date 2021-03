Et si vous vous mettiez au service du public ?

La Sécurité sociale recrute en 2021 et entend bien le faire savoir. Ce sont ainsi un millier de postes qui seront à pourvoir dans ses différents organismes en Occitanie. « Nous représentons près de 300 employeurs privés avec la Caisse primaire d’assurance maladie, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, la Caisse d’allocations familiales, et les Urssaf. Notre groupe compte 150.000 collaborateurs et nous recrutons en moyenne 10.000 personnes chaque année en France, à 70% en CDI. Chaque jour, nous positionnons entre 700 et 800 offres sur le site national laSécuRecrute », précise Raynal Le May, le directeur général de l’Union des Caisses nationales de Sécurité sociale (Ucanss). Ces recrutements interviennent à la fois dans le cadre de départs à la retraite ou de renouvellement de personnel, mais aussi parce que les différentes entités de la Sécurité sociale se voient attribuer régulièrement de nouvelles missions.

Des possibilités de télétravailler

Elles recrutent pour plus de 80 métiers dans cinq grandes catégories : la relation client, la gestion des droits, les fonctions supports (RH, juristes, comptables...), les métiers de l’expertise et ceux du management. « Nous recherchons principalement des profils pour les deux premiers métiers, mais des opportunités voient régulièrement le jour pour les autres », note Raynal Le May. Les compétences demandées vont du niveau Bac au Bac +5. À noter qu’aucun concours n’est nécessaire pour candidater. « Nous sommes évidemment attentifs aux diplômes et à la qualification. Mais ce qui est déterminant, c’est le partage de nos valeurs, celles du service public. Nous faisons un métier très spécifique et on ne vient pas à nous par hasard », précise Jean-Charles Piteau, le directeur de la Caf de Haute-Garonne. « Tout le monde peut être intéressé par nos métiers et nous cherchons à être le reflet de la société », ajoute-t-il.

La Sécurité sociale met en avant plusieurs éléments d’attractivité : le télétravail, hors période de Covid, est ainsi institutionnalisé. « Les salariés peuvent travailler à distance jusqu’à trois jours par semaine. Nous avons également une convention collective attrayante et une démarche de qualité de vie au travail », poursuit Raynal Le May. En outre, l’évolution professionnelle et la formation font partie des points forts de ces organismes. « Nous accompagnons nos collaborateurs dans leur parcours professionnel et leur formation. Nous formons notamment à l’encadrement et la majorité de nos postes sont ouverts en interne. »

Louise Lané

Sur la photo : Raynal Le May, le directeur général de l’Union des Caisses nationales de Sécurité sociale. Crédit Julien Jaulin/hanslucas.