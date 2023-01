En France, le marché du travail se distingue par une répartition des métiers très sexuée et une faible proportion de métiers mixtes qui atteint à peine 12%, très à la traîne sur l’objectif national d’un tiers de métiers mixtes en 2025.

Les horizons professionnels des femmes restent limités : tous secteurs confondus, 50% d’entre elles se retrouvent dans seulement 12 familles professionnelles sur les 87 existantes. 75 % des femmes optent pour une formation dans le tertiaire pour exercer des emplois qui restent essentiellement concentrés dans des métiers du service, dans l’administration, la santé, le social, l’éducation, et l’aide à la personne… et souvent associés à des compétences dites féminines.

Dans le cadre de sa mission de service public, l’Afpa se mobilise pour faire progresser l’égalité et la mixité des métiers en formant plus de femmes dans les professions où elles sont sous-représentées. L’opérateur public de la formation professionnelle incite ses stagiaires à sauter le pas pour faire des choix de formation dans des métiers dits masculins. En leur ouvrant de nouveaux horizons sur des secteurs comme l’industrie, l’informatique, le bâtiment, le transport ou la logistique, l’Afpa leur permet d’opter pour des métiers souvent en pénurie de main d’œuvre et dans lesquels elles démontrent autant de compétences que les hommes pour faire carrière.

En région Occitanie, 3 femmes formées à un métier considéré comme masculin finalistes des Trophées régionaux

Lancé en 2020, ce concours est ouvert aux femmes en formation à l’Afpa, préparant un titre du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion dans des secteurs qui comprennent moins de 30% de femmes (BTP, industrie, hôtellerie-restauration, transport, logistique, informatique, télécommunications…).

L’originalité et la qualité de leur parcours, leur pugnacité et les éventuelles difficultés surmontées à cette occasion ont convaincu le jury composé de Madame Christine VO VAN, Directrice Générale Transitions Pro Occitanie, Monsieur Christophe CAROL, Directeur Régional Adjoint Pôle Emploi Occitanie, Monsieur Philippe MAZZA, Délégué Régional Occitanie de l’OPCO EP (Entreprises de Proximité), Madame Juliette LINGET Directrice ARML Occitanie et de Monsieur François RIO, Président de la MLJ3M (Mission Locale de Montpellier Méditerranée) et Maire de Saint-Jean-De-Védas. Madame Nicole ESCASSUT, Directrice Régionale aux droits des femmes et à l’égalité à la Préfecture de Région s’est excusée de ne pas avoir pu participer. Le jury était présidé par Monsieur Alain Mahé, Directeur Régional Afpa Occitanie. L’animation technique était assurée par Madame Sandra BONNEFONT, Référente mixité régionale Afpa Occitanie, Madame Sophie IZARD, Responsable régionale Marketing Communication et Madame Lisa LELIEVRE, Chargée de communication et d’évènementiel au niveau régional.

Après délibérations, le 20 janvier dernier, le jury a décerné les trophées suivants :

• Le Trophée « Pluri’Elle » qui récompense une femme en reconversion, qui a identifié son métier après un parcours dans d’autres secteurs. A été sélectionnée :

Pauline DUSZ, 29 ans.

Formation

Installatrice en thermique et sanitaire (Plombière-Chauffagiste) à l’Afpa de Nîmes.

Parcours

Après l’obtention de son baccalauréat, Pauline DUSZ a rejoint, dès l’âge de 18 ans, la réserve opérationnelle de la Gendarmerie Nationale. Depuis dix années, elle effectue des renforts ponctuels auprès des gendarmeries du département du Gard à hauteur de 60 jours par an. À l’obtention de sa licence en Droit, son projet professionnel évolue et elle décide de continuer ses études en master. Elle intègre l’université de droit à Montpellier, et en 2018 elle obtient son master 2 en droit public, mention finances publiques et fiscalité. Après trois années rythmées par les déplacements en clientèles, un manque de challenge et l’impression d’avoir fait le tour de son poste, elle se remet en question et décide de se reconvertir.

• Le Trophée « Passionn’Elle » qui récompense une femme qui a construit son projet de longue date, malgré tous les obstacles. A été sélectionnée :

Leticia LEDAMBA, 27 ans.

Formation

Installatrice de réseaux en télécommunications à l’Afpa de Montauban.

Parcours

A l’âge de 10 ans, Leticia a commencé à pratiquer l’électricité, elle réparait des appareils et ça lui plaisait énormément. Son cousin électricien l’a beaucoup inspiré et elle a choisi très tôt de s’engager dans cette voie. Elle a trouvé un travail à France Elévateur puis a travaillé en tant qu’électricienne à l’INSA de Toulouse. Elle a découvert le service téléphonique de l’entreprise et a appris sur le terrain.

• Le Trophée « Essenti’Elle » qui récompense une femme qui se forme dans un métier où les femmes représentent moins de 5% des stagiaires Afpa. A été sélectionnée :

Émeline LEFBVRE, 36 ans.

Formation

Plaquiste-Plâtrière à l’Afpa de Montauban.

Parcours

Après avoir suivi la classe de 3ème, Émeline a commencé un apprentissage en vente mais elle n’est pas allée au bout. Elle a rapidement été maman et s’est consacrée à l’éducation de ses 3 enfants. Lorsqu’elle a repris le travail, elle s’est orientée vers la vente puis le travail en usine pendant 5 ans. Le bilan de compétences a été un tournant dans son parcours : enfin, elle pouvait envisager quelque chose qui lui plaisait vraiment.

Rendez-vous à Paris le 8 mars 2023 pour ces 3 finalistes lors de la cérémonie de remise des prix où elles compteront parmi les 39 finalistes désignées dans toute la France.

Nouveauté 2023

Deux prix nationaux mettront à l’honneur des professionnelles qui font également carrière dans un métier dit masculin. Ces 2 prix supplémentaires sont ouverts aux femmes ayant obtenu leur titre professionnel à l’Afpa depuis 5 ans au maximum : ces prix récompenseront une femme salariée (Trophée Professionn’Elle) et une femme créatrice d’entreprise (Trophée Décisionn’Elle) dans les domaines où elles se sont formées. Chacune de ces lauréates recevra une dotation de 1000 €.

« Par leur choix et leur parcours, les lauréates des « Trophées Métiers pour ELLES » sont une inspiration pour de nombreuses femmes porteuses d’un projet professionnel. En les incitant à sortir des sentiers battus dans leurs choix de formations et de métiers, elles contribuent à une évolution professionnelle qui augmente leur employabilité et leurs opportunités d’emplois, tout en contribuant à faire reculer les préjugés de genre et à construire un monde du travail plus mixte. » indique Monsieur Alain Mahé, Directeur Régional Afpa Occitanie.

Pour découvrir l’offre de formation Afpa en Occitanie, cliquez ici