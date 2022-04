En Occitanie, Hubside.Store n’a pas assez de monde en magasin

« Nous avons des gros besoins en recrutement sur l’ensemble de la France, essentiellement en raison du développement de notre filiale de retail Hubside.Store, qui propose des équipements reconditionnés dans nos propres ateliers », explique Jean-Pierre Galera, directeur général du groupe Hubside, spécialisé dans les services autour des produits multimédias. « En 2021, nous avons recruté 900 CDI nets. Et cette année, nous aurons les mêmes besoins, pour l’essentiel dans nos magasins. » Le décor est planté. Le groupe, qui affiche un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros, est en plein essor. Une centaine de magasins ouverts en 2021, dont plus de soixante en France, et autant d’ouvertures envisagées en 2022 pour Hubside.Store et ses 200 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier.

De nouveaux magasins en projet

C’est pour cette raison que l’enseigne a été sélectionnée par bpifrance pour son Big Tour, son festival qui parcourt la France du 5 mars au 20 septembre. Et celui-ci fera étape à Toulouse le 22 avril et à Montpellier 26 avril. « Dans la région, nous avons aujourd’hui trois magasins dans l’agglomération toulousaine (Labège, Blagnac et Roques), deux dans la métropole montpelliéraine, un à Béziers et un à Nîmes. Une boutique va ouvrir à Perpignan et nous regardons Fenouillet et le centre-ville de Toulouse », énumère Jean-Pierre Galera. Au total, cinq à sept nouveaux points de vente devraient ouvrir leurs portes en 2022 en Occitanie et Hubside.Store recherche donc 30 à 35 collaborateurs supplémentaires en CDI pour compléter ses 50 salariés dans la région. Il s’agit principalement de profils vendeurs, commerciaux, mais le directeur général du groupe précise qu’une expérience dans le multimédia n’est pas forcément nécessaire. « Nous les formons à nos activités au sein de notre siège, à Romans-sur-Isère », assure-t-il.

L’entreprise recrute aussi des encadrants et des managers plus expérimentés. Enfin, via la Hubside.Store Academie, le groupe propose un programme d’intégration et de formation en alternance de BTS Management commercial opérationnel et Bachelor Responsable opérationnel retail.

