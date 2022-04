Dans le Gers, comment Ecocert développe-t-elle ses effectifs... durablement ?

Depuis son siège de l’Isle-Jourdain, le groupe Ecocert, voit son activité s’accroitre. Si le Covid a eu un impact dans certains secteurs, la certification bio a le vent en poupe dans les domaines du textile ou de la cosmétique par exemple, les professionnels cherchant à valoriser leurs bonnes pratiques. Pour accompagner cette croissance, Ecocert (700 collaborateurs en France) cherche à étoffer ses effectifs, avec encore 70 postes ouverts en CDI ou CDD, dont environ une quinzaine hors d’Occitanie. La majorité des recrutements concerne le siège de L’Isle-Jourdain, dans le Gers, et ses bureaux de Toulouse.

Ecocert renforce son pôle digital

C’est le cas, principalement, sur son cœur de métier, la certification biologique, comme l’explique Isabelle Olié, responsable recrutement, relations écoles et formation. « Nous recrutons des auditeurs, des chargés de décision de certification, des chargés de vérifications documentaires, des consultants mais aussi des commerciaux et des chargés de relation client… » Pour ces postes requérant une expertise technique, le groupe est ouvert à des profils Bac +2/3 sortis d’école, d’autant qu’il a recours à un solide formation interne lors de l’intégration des nouveaux collaborateurs. Une appétence pour le développement durable et l’environnement est évidemment appréciée.

Ecocert a également besoin de renforcer ses fonctions supports, notamment pour son pôle digital. « Nous digitalisons nos activités et proposons à nos clients des outils web de dernière génération. Nous avons sur nos applications un niveau de technicité et de maturité qu’on ne s’attend pas forcément à trouver dans une entreprise comme Ecocert », précise Isabelle Olié. Pour cela, au moins six postes sont ouverts pour des profils expérimentés de développeurs Vue.j.s, PHP et .net, lead tech/manager, ingénieur QA et ingénieur DevOps. « Pour ce type de profil très recherchés, nous pouvons envisager le full remote », assure la responsable recrutement, qui ajoute par ailleurs qu’un accord de télétravail pour deux jours par semaine a été mise en place en France.

Toutes ces offres sont à retrouver sur la page carrière du site de l’entreprise et sur de nombreux sites. Les candidatures donneront lieu à des entretiens préqualificatifs par téléphone pour tester la motivation et la compréhension des métiers du groupe, avant des entretiens avec les ressources humaines puis un manager sur l’aspect métier.

