A Toulouse, Cozynergy ne veut pas faire l’économie de collaborateurs qualifiés

« Avec la hausse du coût des énergies et les différents dispositifs mis à disposition des particuliers, les demandes vont encore augmenter », assure Nicolas Durand, PDG et fondateur de Cozynergy. La société toulousaine, experte en rénovation énergétique, propose en effet aux particuliers des prestations clés en main, subventions déduites. Filiale depuis l’été dernier de banques du groupe BPCE, Cozynergy affiche aujourd’hui une centaine de collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros, et vise une forte croissance dans les années à venir.

Des opportunités variées

Les besoins vont donc aller crescendo et l’entreprise prévoit déjà 200 recrutements en France dans les trois ans, dont une petite centaine à Toulouse. « Nous recherchons notamment des chargés d’affaires en rénovation énergétique, capables de préconiser les bonnes solutions », explique Nicolas Durand. Sur ces postes, 25 embauches ont déjà été réalisées mais une vingtaine d’autres sont en attente, dont une partie à Toulouse. « Ils peuvent être en CDI ou indépendants », précise le PDG.

Parmi les autres métiers recherchés, un poste de téléconseiller est ouvert à Toulouse, deux postes de conducteurs de travaux sur l’Occitanie ainsi que des postes administratifs, avec au minimum cinq ans d’expérience. « Il nous en faudrait cinq à Toulouse dans l’administration des ventes et la gestion des dossiers de subvention – facturation. »

Mais le plus urgent, pour le siège toulousain de Cozynergy, est de recruter un responsable web marketing SEO/SEA et un comptable sur un poste de saisie. L’ensemble de ces recrutements se fera en CDI. « Après une pré-qualification par les RH, les candidats seront conviés à deux rendez-vous davantage axés sur leurs compétences métier », indique Nicolas Durand. « Cozynergy reste une entreprise à taille humaine qui attire des personnes qui veulent donner un sens à leur travail. »

Toutes les offres sont disponibles sur le site internet de Cozynergy ainsi que sur la plateforme Indeed.

Paul Périé

Contact : rh@cozynergy.com

Photo DR.