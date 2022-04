Comment Airbus compte déployer ses futurs effectifs en Occitanie ?

Pour Airbus, la crise se conjugue enfin au passé. L’avionneur européen a en effet entamé une montée en cadence de la production pour atteindre 65 appareils de la famille A320 par mois d’ici à l’été 2023. Le développement de l’avion à hydrogène, qui marquera sans doute le futur de l’aéronautique, est également à l’horizon. À cela s’ajoutent des projets de défense. Autant de perspectives encourageantes qui avaient conduit Thierry Baril, directeur général des ressources humaines du groupe, à annoncer en janvier dernier 6000 recrutements au niveau mondial sur l’ensemble des divisions.

800 postes en Occitanie

Selon le groupe, « un quart de ces recrutements devrait porter sur l’acquisition de nouvelles compétences pour accompagner les projets et ambitions à long terme de l’entreprise, notamment dans les domaines de la décarbonation de l’industrie, et le développement des avions à hydrogène par exemple, et aussi pour accompagner la transformation numérique de l’entreprise ou le domaine des cybertechnologies ». Airbus veut donc non seulement assurer la production pour répondre aux besoins des compagnies aériennes tout en préparant au mieux son avenir.

De manière concrète, la France pèse pour un quart des embauches prévues, avec 1500 postes en CDI, dont 800 en Occitanie. « Sur les recrutements français, 600 concernent l’activité aviation commerciale, essentiellement basée à Toulouse », précise Airbus. 500 autres offres d’emplois sont destinées à l’activité Defense & Space, entre Toulouse et Élancourt (Yvelines). Les 400 restantes sont dévolues à Airbus Helicopters, basé essentiellement à Marignane (Bouches-du-Rhône). Une augmentation des effectifs qui s’accompagnera également, selon l’avionneur, d’un appel à 1500 intérimaires et 1500 stagiaires, apprentis et alternants.

Paul Périé

Postulez sur : www.airbus.com

Crédit photo : Rémy Gabalda - ToulÉco.