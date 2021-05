Rénovation énergétique : Ad Validem crée son propre organisme de formation

On n’est jamais mieux servi que par soi même. Voilà l’adage que s’applique à la lettre l’entreprise toulousaine Ad Validem, spécialisée dans la rénovation énergétique et fondée en 2009 par Jean-Paul Rousseau et Jérôme Roucoule.

Alors que le bâtiment manque cruellement de bras : (4500 postes sont à pourvoir en ce moment en Haute-Garonne dans toutes les spécialités, selon la FBTP 31), Ad Validem, a décidé de prendre le taureau par les cornes. « Les métiers de la rénovation énergétique sont en très forte tension et nous avons du mal recruter, c’est pourquoi nous avons décidé de miser sur la formation interne en ouvrant notre propre centre de formation sous forme d’une filiale appelée « Bâti spirit » », explique Jean-Paul Rousseau.

L’entreprise qui dispose aujourd’hui d’une dizaine de postes à pourvoir, ambitionne de former environ vingt personnes par an pour satisfaire ses propres besoins en recrutement, mais aussi ceux d’autres entreprises du bâtiment.

Des formations courtes

Le chef d’entreprise mise sur les formations courtes et opérationnelles notamment dans le cadre du dispositif Action de formation préalable au recrutement (AFPR) proposé par Pôle emploi. « C’est un dispositif très pertinent qui concerne des formations de moins de 400 heures, et s’adresse aux demandeurs d’emplois ou à des gens déjà en poste dans le bâtiment qui souhaiteraient monter en compétences. » Parmi les profils recherchés : des spécialistes de l’isolation des combles, des poseurs en isolation thermique par extérieur (ITE), des couvreurs spécialistes de l’isolation des toitures et des chargés d’affaires.

Ad validem, dont le siège social est basé à Cugnaux, emploie 70 salariés à ce jour, elle espère soutenir sa croissance grâce à ce nouveau mode de fonctionnement. « Notre chiffre d’affaire a progressé de 15% pour s’établir à 8 millions d’euros, et pour 2021, nous tablons sur une croissance à deux chiffres de + 10 ou + 15%. » Ad validem, comme tous les acteurs de la rénovation énergétique profite particulièrement des effets du plan France Relance.

L’entreprise est aujourd’hui présente sur l’ensemble du territoire (Toulouse, Lille, Grenoble, Narbonne, Bordeaux) grâce à un réseau d’agences. elle souhaite poursuivre son développement, en tablant notamment sur des opérations de croissance externes.

Béatrice Girard

Sur la photo : les métiers de la rénovation énergétique sont en forte tension en Haute-Garonne où 4500 postes restent à pourvoir. Crédit Ad Validem.