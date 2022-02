En 2022, le Toulousain Ascendance Flight Technologies va faire décoller ses effectifs

Avec 10 millions d’euros levés et la présentation du design d’Atea, son avion hybride cinq places à décollage et atterrissage vertical, Ascendance Flight Technologies a connu un second semestre 2021 chargé. Quatre ans après sa création, la société toulousaine, qui développe des technologies pour une aviation plus durable, est en pleine croissance. Les mois qui viennent seront consacrés à une phase de prototypes à taille réelle avec, en ligne de mire, la démonstration prévue pour les JO 2024 à Paris et une certification en 2025.

Des profils techniques dans un premier temps

« Nous sommes aujourd’hui une trentaine, et nous avons besoin d’ingénieurs et de techniciens », indique Thibault Baldivia, cofondateur et COO de l’entreprise. En 2022, Ascendance Flight Technologies lancera donc une cinquantaine de recrutements en CDI à Toulouse, en majorité sur des postes techniques. « Au premier semestre, nous serons concentrés sur l’engineering. Au deuxième, il s’agira de pourvoir des postes plus business, avec peut-être des opportunités à l’international », précise la responsable RH Anissa Abid.

Pour cette première phase, l’entreprise, qui s’appuie sur des équipes jeunes, vise des profils « justifiant de plus de 5 ans d’expérience dans l’aéronautique, l’automobile ou le ferroviaire ». Si un bon niveau d’anglais est requis, Ascendance Flight Technologies recherche également « des personnes motivées par le challenge technique ». Thibault Baldivia insiste sur possibilité de « donner du sens à son travail » en intégrant une société ayant une vision durable. « Nous sommes une petite structure, une scale-up, ce qui permet de monter rapidement en responsabilité », poursuit Anissa Abid. L’ensemble des offres est publié sur le site ainsi que sur Linkedin. Une première étape avant, pourquoi pas, de rencontrer la responsable RH dans un café pour un entretien qu’elle veut « désacraliser ».

Paul Périé

Postulez sur : www.ascendance-ft.com

Crédit photo Ascendance Flight Technologies.