À Toulouse, Le Wagon veut vous aider à trouver votre voie

Une formation intensive d’environ 400 heures réparties sur neuf semaines pour devenir développeur web, data analyst ou data scientist. C’est ce que va proposer Le Wagon à Toulouse, avec l’ouverture de son campus, au sein du Village by CA 31, à partir de janvier. « Nous allons commencer par une première session de douze personnes en développement web. Nous ouvrirons sans doute data analyse en avril, et data science viendra plus tard », indique Matteo Bianchi, responsable du nouveau campus toulousain, lui-même passé par Le Wagon à Paris après avoir travaillé dans la finance. L’objectif affiché, est d’accueillir 40 à 50 élèves par promotion d’ici un an.

Une formation encadrée

Créée en 2013, la structure, qui compte aujourd’hui 46 campus dans le monde et assure avoir formé 17.500 personnes, se positionne sur des métiers en tension, assurant ainsi un travail à la sortie. « Nous avons un taux d’insertion d’environ 95% dans les six mois », revendique Romain Paillard, cofondateur du Wagon. « 211 start-up ont par ailleurs été créées par des alumnis et elles ont levé 860 millions d’euros. »

Ce « coding bootcamp » s’adresse aussi bien à des personnes en reconversion, qu’à des étudiants ou des demandeurs d’emplois, et il délivre une formation certifiante RNCP niveau 6, équivalent Bac +3/4. « À l’aide d’une plateforme que nous avons développée en interne, Le Wagon offre un accompagnement de A à Z, avec une formation concrète en learning by doing, et l’encadrement d’un professeur pour sept étudiants », développe Matteo Bianchi. Pour la sélection, les responsables accordent beaucoup d’importance au projet et à la motivation et un certain niveau d’anglais, essentiel dans l’univers du code, est requis. La formation est par ailleurs éligible à divers financements, comme le Compte personnel de formation (CPF) ou Pôle emploi.

Pour Romain Paillard, l’installation à Toulouse ne doit rien au hasard. « Il y a une vraie dynamique entrepreneuriale, innovante, industrielle et étudiante. Nous voulons nous implanter dans cet écosystème et développer des partenariats. »

Paul Périé

Pour son lancement à Toulouse, Le Wagon propose un prix spécial à 5800 euros. Dès avril 2023, le tarif passera à 6400 euros, comme dans les autres sites français.

Sur la photo : Romain Paillard (à gauche), cofondateur du Wagon, et Matteo Bianchi, responsable du nouveau campus toulousain. Crédit : Rémi Benoît / Le Wagon.