A Montpellier, quelle est cette nouvelle école qui veut réconcilier ingénieurs et managers ?

Le concept a de quoi surprendre. La Paris School of Technology & Business (PSTB) veut renouer les liens entre management et ingénierie. Dans un contexte de transformation digitale, le projet répond au besoin des entreprises de voir évoluer les métiers et compétences. L’école veut former des professionnels agiles « capables d’évoluer dans les environnements technologiques et digitaux » sans être déconnectés « des grands enjeux managériaux et sociétaux ». A Montpellier, le directeur Cyrille Mandou est serein : « les candidats se montrent très intéressés et les entreprises aussi : nous avons déjà des contrats d’alternance à proposer ! » A la rentrée de septembre, 80 nouveaux étudiants viendront grossir les rangs. Le campus est prêt à les accueillir… mais pas pour longtemps. « Nous serons trop nombreux ! » De fait, Galileo, leader européen de l’enseignement supérieur privé, compte déjà 1700 étudiants dans ses locaux du Millénaire, au travers de ses écoles ESG et ESG Sport, ESARC, Digital Campus et le Cours Florent. Le déménagement est prévu pour septembre 2023 sur un nouveau site « ultra-moderne », situé à proximité de l’aéroport.

Un modèle américain

L’école propose des diplômes Bac+3 et Bac+5 et valorise également le double-diplôme, transverse ou international, au travers d’une trentaine de partenariats. Deux parcours de formation sont proposés, en fonction des tropismes de chacun. Dans la filière business, en plus des matières essentielles, les étudiants recevront des cours techniques comme des modules de sensibilisation au marché du digital et des initiations aux principaux langages. Même système dans le second cursus destiné aux profils scientifiques, où les futurs ingénieurs bénéficieront de cours de gestion et management. Le modèle vient d’outre-Atlantique, importé par Galileo. En France, « nous sommes les premiers à le mettre en place », s’enthousiasme Cyrille Mandou. Selon lui, la force du groupe est de se donner les moyens de ses objectifs, en combinant « une approche innovante de la pédagogie » avec une « vraie volonté d’aller de l’avant. » La PSTB est accessible sur dossier et concours, avec des sessions tout au long de l’année. Le process se tient en dehors de Parcoursup : un choix motivé par le fait de pouvoir « maîtriser le flux des candidats, des admis et des inscrits » et ainsi gagner en transparence et en fluidité.

Marie-Dominique Lacour

Le tarif annuel est de 7200 euros pour le Bachelor et 8000 euros pour le Master, en ce qui concerne la formation initiale. Le dispositif de l’apprentissage est possible à partir de la troisième année.

Photo DR.