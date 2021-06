A Baillargues, Greenkub industrialise les studios en bois

Spécialisé la conception, la fabrication, la vente et l’installation de studios de jardin en bois dans les jardins de maisons individuelles, Greenkub prévoit de doubler son activité en 2021.

Vague de confinements oblige, les particuliers investissent dans l’amélioration de leur habitat. Greenkub, basée à Baillargues, à côté de Montpellier, profite de cette tendance. L’activité a ainsi connu un pic en 2020, avec 550 studios installés, pour un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros, en croissance de 80% par rapport à 2019. Greenkub, qui emploie 54 salariés et enregistre une soixantaine de ventes par mois, prévoit de doubler son activité en 2021. Pour répondre à cette demande croissante de studios de jardin et d’extensions de maisons, environ 40 recrutements sont prévus cette année (des créations nettes), dont une vingtaine à Montpellier. Les profils recherchés : ouvriers du bâtiment qualifiés, conducteurs de travaux, téléconseillers, collaborateurs d’architectes.

Les commerciaux sont des architectes diplômés

Particularité, les commerciaux recrutés sont des architectes diplômés. « C’est plus facile de transformer des architectes en commerciaux que l’inverse, sourit Alexandre Gioffredy, président et fondateur. Ils ont une approche fine des produits, ont passé toutes leurs études à faire de la découverte client, à prendre des briefs et à les retranscrire sous forme de plans. Enfin, les projets requièrent des compétences techniques dans le bâtiment. »

La PME est également sensible « au savoir-être, à la motivation, l’expérience et la mobilité des candidats ». Le process de recrutement est 100% digital : « Il suffit de postuler sur Greenkub.fr », explique le jeune dirigeant (35 ans). Le procédé constructif de Greenkub utilise des panneaux de contreplaqués, venant encapsuler une épaisseur de polystyrène extrudé. Les essences utilisées sont des résineux issus de forêts françaises (pins et douglas). Les applications de ces habitats de 11 à 50 m2, implantés dans les jardins, sont multiples : chambres d’amis, pool house, bureau, studio à louer, salle de sport et loisir, cabinet et local professionnel, maison de jardin pour accueillir des personnes âgées en alternative aux maisons de retraite ou aux Ehpad…

Hubert Vialatte

Photo Greenkub. DR.