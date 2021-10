C’est le nombre de salons TAF (Travail, Avenir, Formation) qui se dérouleront cette semaine en Occitanie.

Dans le Gard, les 12 et 13 octobre, en virtuel, la plateforme réunissant plus de 300 recruteurs et 109 exposants répartis dans quatre espaces thématiques distincts : information, orientation, formation, recrutement et création d’entreprise.

Sur le même modèle, une plateforme sera dédiée aux personnes en recherche d’informations, de formation ou d’emploi à Mende et ses environs, le jeudi 14 octobre. Plus de 120 recruteurs sont annoncés.

Enfin, toujours le 14 octobre, un salon se tiendra en présentiel à Cahors. au Parc des Expositions (de 9h à 17h). L’espace recrutement rassemblera une soixantaine d’entreprises, et une trentaine de structures présenteront leurs formations.

