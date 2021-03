C’est le nombre de CDD, CDI et contrats d’apprentissage que les franchisés Tutti Pizza de la région vont ouvrir cette année. À Toulouse et sa périphérie, Montauban, Carcassonne, Castres et Tarbes, le réseau n°1 dans le Grand Ouest de la vente de pizzas à emporter ou à déguster sur place recherche des pizzaioli, des caissiers, ainsi que des livreurs. Les candidats sont invités à remplir un formulaire en ligne, en précisant la ville dans laquelle ils souhaitent postuler.

Postulez sur www.tutti-pizza.com