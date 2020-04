C’est la proportion d’entreprises de Haute-Garonne qui pourraient réduire leurs effectifs au cours du 2e trimestre. Selon la dernière enquête annuelle de conjoncture économique de la Chambre de commerce et d’industrie Toulouse Haute-Garonne, menée du 26 mars au 6 avril auprès de 950 entreprises du département, « les conséquences (de la crise du Coronavirus) sur l’emploi font partie des préoccupations majeures : 31% des entreprises pourraient réduire leurs effectifs salariés contre 17% au 1er trimestre et vs 10% habituellement dans notre observatoire trimestriel. »

Certains secteurs sont bien sûr plus exposés que d’autres. Et la CCI de lister : hôtels-cafés-restaurants, transports, commerce-réparation automobile, industries agroalimentaires, services aux entreprises (conseil et assistance et services opérationnels) et le commerce de détail d’équipement de la personne... « Les entreprises de 10 à 19 salariés (35%), mais également de 19 à 49 salariés (46%) sont concernées. »

Pour l’instant, les mesures prises par le gouvernement semblent toutefois préserver l’emploi, 63% des entreprises déclarant vouloir mettre en place l’activité partielle au cours du trimestre à venir.

À lire également : « L’économie de Haute-Garonne, portée par l’industrie, sera durement impactée »