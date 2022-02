Vendeurs polyvalents H/F à Albi (81)

Vous avez le goût pour la vente et le sens du contact ? Cette offre d’emploi de vendeur/se est fait pour vous !

Le centre de formation Afpa d’Albi recrute 13 vendeurs polyvalents en alternance pour l’enseigne partenaire Brico Dépôt, spécialisée dans le bricolage et l’aménagement de la maison. Postes à pourvoir à partir du : 01/02/2022

→ 4 postes à pourvoir à Rodez (Aveyron)

→ 5 postes à pourvoir à Castres et 4 à Gaillac (Tarn)

Missions / Activités :

Accueillir et renseigner les clients

Veiller au niveau du stock disponible dans votre rayon et garantir la présence et la lisibilité des prix de vos produits

Initier et concrétiser la vente des produits de votre rayon et de votre secteur.

Traiter les palettes dans votre rayon

Préparer les commandes clients à retirer en magasin

Profil recherché :

Idéalement, vous faites preuve d’une connaissance des produits et du marché du bricolage

Vous êtes reconnu pour votre sens de la relation client et du commerce, votre rigueur et votre aptitude à travailler en équipe

3 (très bonnes) raisons de postuler :

3 (très bonnes) raisons de postuler : Une formation 100% financée : 0€ de reste à charge

Un salaire durant toute la durée de l’alternance

Obtention d’un Titre Professionnel délivré par le Ministère du Travail

Pour postuler :

Merci d’envoyer votre CV à marie.netanj@afpa.fr en précisant impérativement l’intitulé de l’offre dans votre courriel.